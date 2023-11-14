Vitória pode bater novo recorde de calor e chegar perto dos 40°C nesta terça (14)

Vitória pode ter um novo recorde de calor nesta terça-feira (14) e superar o recorde atual de 37,7ºC, registrado no domingo (12) e na segunda-feira (13), os dias mais quentes deste ano.
A empresa de meteorologia Climatempo destaca que a temperatura máxima nesta terça-feira (14) pode chegar a 38ºC e fazer com que Vitória seja uma das capitais mais quentes. A cidade e todos os outros municípios capixabas estão sob um alerta vermelho, de grande perigo para onda de calor, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até a próxima sexta-feira (17).
- As capitais brasileiras mais quentes nesta terça-feira (14) devem ser:
- Cuiabá: máxima prevista de 41°C
- Rio de Janeiro: 41°C
- Teresina: 40°C
- Palmas: 39°C
- São Paulo, Vitória, Belo Horizonte e Manaus: 38°C