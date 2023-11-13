Alerta vermelho: ES recebe novo aviso de onda de calor

A onda de calor não dará trégua no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho — o maior na classificação de risco — para a permanência e extensão do fenômeno que tem elevado de forma expressiva os termômetros em território capixaba desde a última sexta-feira (10).
O aviso denominado "Grande perigo" foi emitido nesta segunda-feira (13) e é válido até sexta (17). Neste período, as temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média.
No domingo (12), o Estado teve o dia mais quente do ano, conforme levantamento do órgão. Na Capital houve também recorde de temperatura máxima e, em algumas cidades das regiões Sul e Noroeste, os termômetros passaram dos 40 °C.