Viralizou: imagem de termômetro marcando 59°C em Cachoeiro é real?

Já famoso pelas altas temperaturas, o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, caiu na boca do povo nesta segunda-feira (13): viralizou uma imagem nas redes sociais que mostra um termômetro na cidade marcando 59ºC, em meio à onda de calor que atinge o Estado. Embora esse número esteja longe da realidade, foi o suficiente para chamar a atenção de quem passava pelo local. A temperatura máxima na cidade, segundo o Climatempo, foi de 40ºC.
Movida pela curiosidade, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Climatempo para saber se os 59ºC poderiam corresponder ao menos à sensação térmica da região. Os órgãos, no entanto, negaram que esse tenha sido o valor registrado, e ainda fizeram um alerta sobre os termômetros de rua.
São confiáveis?
Segundo a meteorologista do Climatempo Josélia Pegorim, os termômetros de rua são normalmente instalados sobre o concreto, o que prejudica a medição exata da temperatura. O ideal, conforme explicou, é que esses aparelhos ficassem à sombra, como feito pelos órgãos de climatologia.
"Termômetros de rua estão sobre o asfalto e, por isso, mostram temperaturas muito mais elevadas do que aquelas registradas nos termômetros que estão à sombra — colocados de forma tecnicamente correta. O ar ao redor do termômetro de rua está absorvendo mais calor, emitido pelo concreto e asfalto", explicou Josélia, da Climatempo.
Viralizou: imagem de termômetro marcando 59ºC em Cachoeiro é real?
O Inmet frisou ainda a falta de calibragem de alguns aparelhos que "podem sofrer desgaste ao longo do tempo devido a condições climáticas adversas, vandalismo ou simples falta de manutenção". Para que uma leitura de temperatura seja considerada oficial, é necessário que ela seja obtida por meio de instrumentos de medição confiáveis.
"Portanto, um termômetro de rua, sem regulagem adequada e sujeito a diversas condições ambientais, não pode ser considerado uma fonte oficial de dados de temperatura", finalizou o Inmet.