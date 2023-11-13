Viralizou: imagem de termômetro marcando 59°C em Cachoeiro é real?

Termômetro de rua 'marca' 59ºC em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Leitor | A Gazeta

Movida pela curiosidade, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Climatempo para saber se os 59ºC poderiam corresponder ao menos à sensação térmica da região. Os órgãos, no entanto, negaram que esse tenha sido o valor registrado, e ainda fizeram um alerta sobre os termômetros de rua.

São confiáveis?

Segundo a meteorologista do Climatempo Josélia Pegorim, os termômetros de rua são normalmente instalados sobre o concreto, o que prejudica a medição exata da temperatura. O ideal, conforme explicou, é que esses aparelhos ficassem à sombra, como feito pelos órgãos de climatologia.

"Termômetros de rua estão sobre o asfalto e, por isso, mostram temperaturas muito mais elevadas do que aquelas registradas nos termômetros que estão à sombra — colocados de forma tecnicamente correta. O ar ao redor do termômetro de rua está absorvendo mais calor, emitido pelo concreto e asfalto", explicou Josélia, da Climatempo.

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O Inmet frisou ainda a falta de calibragem de alguns aparelhos que "podem sofrer desgaste ao longo do tempo devido a condições climáticas adversas, vandalismo ou simples falta de manutenção". Para que uma leitura de temperatura seja considerada oficial, é necessário que ela seja obtida por meio de instrumentos de medição confiáveis.