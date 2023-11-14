Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parece, mas não é

Por que as temperaturas dos termômetros de rua não são tão confiáveis?

Institutos de climatologia avaliam que os aparelhos estão normalmente instalados de forma errada, além de sofrerem com a falta de reparos e até vandalismo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 nov 2023 às 18:04

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 18:04

Termômetros marcando 39 graus em Vitória no início da tarde desta segunda-feira (29)
Onda de calor: termômetros de rua costumam marcar temperaturas maiores que as reais Crédito: Vitor Jubini
Sempre que novas ondas de calor aparecem, viralizam imagens de termômetros de rua com temperaturas elevadas, acima das máximas realmente registradas. O que deveria ser 40 °C, torna-se, por exemplo, 59 °C, de forma errônea. E o motivo, segundo alertam os órgãos de climatologia, é a imprecisão desses aparelhos, que não podem ser considerados confiáveis para fazer tal tipo de medição por diversos fatores.
A meteorologista do Climatempo Josélia Pegorim explica que, normalmente, os termômetros de rua são instalados sobre o concreto ou asfalto, feitos com materiais que absorvem muito calor. O ideal é que eles ficassem à sombra, longe da interferência do ar quente ao redor.  
"Termômetros de rua estão sobre o asfalto e, por isso, mostram temperaturas muito mais elevadas do que aquelas registradas nos termômetros à sombra — colocados de forma tecnicamente correta. O ar ao redor do termômetro de rua está absorvendo mais calor, emitido pelo concreto e asfalto", disse Josélia.
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) frisou ainda que alguns aparelhos "podem sofrer desgaste ao longo do tempo por condições climáticas adversas, vandalismo ou simples falta de manutenção". Uma exposição direta ao sol, vento, chuva e outros elementos ambientais também causam instabilidade na medição. 
Segundo o órgão, para que uma leitura de temperatura seja considerada oficial, é necessário que ela seja obtida por meio de instrumentos de medição confiáveis.
"Portanto, um termômetro de rua, sem regulagem adequada e sujeito a diversas condições ambientais, não pode ser considerado uma fonte oficial de dados de temperatura", finalizou o Inmet.

+ Reportagens

5 dicas para cuidar da saúde durante a onda de calor que afeta o Brasil

Calor faz demanda por energia atingir o maior patamar da história no Brasil

Onda de calor 'sem precedentes' no Brasil: o que acontece com o corpo sob temperaturas extremas

Calor intenso danifica o carro? Aprenda cuidados para evitar problemas

11 dicas para conservar e consumir alimentos no calor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Clima Climatempo Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados