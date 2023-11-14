Gerador de hospital superaquece e cirurgias eletivas são remarcadas no Sul do ES

Cirurgias eletivas do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram remarcadas após o calor provocar um superaquecimento no gerador da unidade, provocando uma queda de energia. Segundo o hospital, a temperatura registrada na subestação chegou a 63 °C, o que desarmou o disjuntor. Segundo o Hifa, a situação foi normalizada rapidamente.