Gerador de hospital superaquece e cirurgias eletivas são remarcadas no Sul do ES

Cirurgias eletivas do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram remarcadas após o calor provocar um superaquecimento no gerador da unidade, provocando uma queda de energia. Segundo o hospital, a temperatura registrada na subestação chegou a 63 °C, o que desarmou o disjuntor. Segundo o Hifa, a situação foi normalizada rapidamente.
Ainda conforme informações do hospital, não houve interferência no funcionamento da unidade hospitalar, nem prejuízos no atendimento aos pacientes. Como medida de segurança, as seis cirurgias eletivas previstas para esta terça-feira (14) foram remarcadas para a próxima sexta-feira (17).