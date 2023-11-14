Pais e alunos protestam contra calor em escola municipal de Cachoeiro

“Estamos com calor. Queremos ar-condicionado”. Esse foi o pedido dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Dona Maria Santana na manhã desta terça-feira (14), no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Os pais filmaram os filhos na janela das salas de aula e pediram providências.

Segundo os pais dos estudantes, a escola recebeu uma verba pública para reforma e compra de aparelhos de ar-condicionados há dois anos, mas ainda conta somente com ventiladores.

“Não conseguimos resposta da prefeitura. Não tem estrutura para esse monte de crianças, não tem nenhum um chuveiro para as crianças tomarem banho na escola. Nossos filhos estão sofrendo nesse calor o dia todo, das 7h30 às 16h30. Ficam deitados no chão, passando mal com calor. É muito desumano”, disse uma das mães, que não quis se identificar.

O que diz a prefeitura

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que a implantação de ar condicionado nas escolas municipais começou em 2017, pois nenhum estabelecimento de ensino do município possuía o aparelho. Informou que a atual gestão implantou o equipamento em 74 escolas, mas ainda faltam oito unidades para receber a instalação.

“Em especial na Escola Dona Maria Santana, foram recebidos recursos do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti). No entanto, a empresa vencedora abandonou os trabalhos. A Secretaria Municipal de Educação está providenciando a instalação com mão de obra própria”, disse a nota.