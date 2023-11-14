Acidente com carreta na BR 101 deixa uma pessoa ferida na Serra

Um acidente envolvendo uma carreta deixou uma pessoa ferida no km 280 da BR 101, na Serra, na tarde desta terça-feira (14). Segundo a Eco 101, administradora da via, o fato ocorreu por volta das 16h07, em direção ao município de Cariacica. Uma das faixas ficou com interdição para atendimento à tarde, e a carga de abóboras ficou espalhada às margens da estrada.
Por volta das 18h14, a pista precisou ser fechada para o destombamento do veículo. Cerca de uma hora depois, foi liberada para o tráfego de veículos, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Veja abaixo.
A reportagem de A Gazeta tenta mais detalhes sobre a dinâmica do acidente com a PRF. Se houver retorno, este texto será atualizado.