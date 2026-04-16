Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES





O caso, considerado de alta complexidade, é uma evolução do chamado “golpe do intermediário”. A vítima se interessou por uma caminhonete anunciada na internet, avaliada em mais de R$ 450 mil. Ao entrar em contato com o suposto vendedor, foi informada de que poderia obter desconto por meio de uma carta de crédito de consórcio.





Para dar aparência de legalidade, os criminosos incluíram uma terceira pessoa na negociação, que se passou por funcionário da administradora do consórcio. Esse falso atendente orientou a vítima a procurar o veículo em uma concessionária de confiança.





A partir desse momento, os golpistas passaram a controlar a comunicação entre a vítima e o vendedor verdadeiro, em um esquema conhecido como “sequestro de comunicação”.





Um dos suspeitos chegou a se passar pelo vendedor da concessionária, utilizando um número com a foto dele, e confirmou falsamente que a negociação era legítima. Convencida, a vítima realizou quatro transferências bancárias, totalizando cerca de R$ 397 mil, para contas indicadas pelos criminosos.





O golpe só foi descoberto dias depois, quando o verdadeiro vendedor entrou em contato informando que não havia recebido qualquer valor.





A Polícia Civil informou que a Justiça determinou o bloqueio de bens dos suspeitos, como veículos, imóveis e contas bancárias, para tentar garantir o ressarcimento do prejuízo.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. Segundo a polícia, os materiais apreendidos, como celulares e documentos, serão analisados para localizar novos integrantes do grupo e possíveis vítimas em todo o país.



