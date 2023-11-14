Terceira Ponte terá interdição no feriado para corrida temática do Flamengo

A corrida da torcida do Flamengo realizada na manhã desta quarta-feira (15) irá interditar parcialmente a Terceira Ponte das 5h às 9h Crédito: Christian Diego

Nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, acontece a "Corrida da Maior Torcida", com largada marcada para às 7h, em Vila Velha. Por conta do evento esportivo, a Terceira Ponte terá interdição parcial no sentido Vitória, entre 5h até 9h.

Os esportistas utilizarão as duas faixas à direita e a faixa da esquerda será destinada ao fluxo de veículos. As informações são da Rodosol, concessionária responsável pela via.

⚠️ Amanhã (15/11), de 05h às 09h, o sentido norte da Terceira Ponte (Vila Velha x Vitória) estará parcialmente interditado para a Corrida do Flamengo.



Os esportistas utilizarão as duas faixas à direita e a faixa da esquerda será destinada ao fluxo de veículos. — RodoSol (@RodoSol) November 14, 2023