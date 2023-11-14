Terceira Ponte terá interdição no feriado para corrida temática do Flamengo

Nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, acontece a "Corrida da Maior Torcida", com largada marcada para às 7h, em Vila Velha. Por conta do evento esportivo, a Terceira Ponte terá interdição parcial no sentido Vitória, entre 5h até 9h.
Os esportistas utilizarão as duas faixas à direita e a faixa da esquerda será destinada ao fluxo de veículos. As informações são da Rodosol, concessionária responsável pela via.
Segundo a organização do evento, a prova terá duração máxima de 2h e contará com a participação de adultos e crianças. As inscrições já foram encerradas.