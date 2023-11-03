Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova gestão

Ceturb licitará serviços para operação da Terceira Ponte e Rodovia do Sol

Seis dos serviços que precisam ser oferecidos na ponte e na Rodovia do Sol ficam a cargo da Ceturb; o último, ficará sob a gestão do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER)
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

03 nov 2023 às 13:50

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 13:50

Outubro Rosa. Terceira Ponte
Ceturb assume gestão da Terceira Ponte e Rodovia do Sol a partir de 22 de dezembro Crédito: Vitor Jubini
Após a publicação das mudanças na lei que permitem à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) assumir a gestão temporária da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol a partir de 22 de dezembro, a empresa pública iniciará agora o processo de licitação para os diversos serviços oferecidos nas vias.
“A expectativa agora é de que sejam feitos os procedimentos licitatórios para contratação dos serviços para a gestão da ponte e rodovia, nesta assunção da Ceturb, em princípio transitória, até que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) conclua os estudos para modelar a nova concessão, mais moderna”, explicou o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, em entrevista sobre a concessão.
Ao todo, serão oferecidos sete tipos de serviços, seis dos quais ficam a cargo da Ceturb e serão alvo de pregão eletrônico até novembro, segundo informou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno, em coletiva no último dia 11 de outubro. São eles:
  • Iluminação
  • Gestão do pedágio
  • Videomonitoramento
  • Remoção de animais
  • Guincho
  • Ambulância
"Nós temos uma ponte de 4 km, uma obra sofisticada. Existem três modelos construtivos nessa ponte, que exigem manutenção, então temos que contratar serviços especializados também. E temos agora a ciclovia, que exige segurança total", completou.
Já os serviços de manutenção do pavimento e sinalização vertical e horizontal ficarão a cargo do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER), que já é responsável por prestar esse tipo de trabalho nas demais rodovias estaduais.

Veja Também

Ceturb vai assumir Terceira Ponte, diz Casagrande

Pedágio

A Fipe também está encarregada de realizar os estudos que vão ajudar o governo a definir o novo valor do pedágio a ser cobrado a partir do dia 22 de dezembro. Segundo o governador Renato Casagrande, em coletiva no último dia 11 de outubro, o Estado não tem como assumir os custos de operação da ponte e da rodovia.
"O valor do pedágio certamente mudará de alguma maneira a partir do dia 22 de dezembro. Que valor é esse, o estudo da Fipe é que vai dizer para nós", afirmou o governador.
De acordo com o procurador-geral, a licitação dos serviços e sua contratação vai ajudar na definição, de forma mais exata, dos custos da operação da ponte e rodovia.
Ceturb licitará serviços para operação da Terceira Ponte e Rodovia do Sol

Veja Também

Agora é lei: Ceturb assume 3ª Ponte e Rodovia do Sol em dezembro

Preço do pedágio vai mudar com Ceturb no comando da Terceira Ponte

Terceira Ponte: ES diz não dever R$ 300 milhões à Rodosol e pede novo cálculo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Rodosol TCES Terceira Ponte Governo do ES Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados