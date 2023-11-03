Ceturb licitará serviços para operação da Terceira Ponte e Rodovia do Sol

Após a publicação das mudanças na lei que permitem à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) assumir a gestão temporária da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol a partir de 22 de dezembro, a empresa pública iniciará agora o processo de licitação para os diversos serviços oferecidos nas vias.
“A expectativa agora é de que sejam feitos os procedimentos licitatórios para contratação dos serviços para a gestão da ponte e rodovia, nesta assunção da Ceturb, em princípio transitória, até que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) conclua os estudos para modelar a nova concessão, mais moderna”, explicou o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, em entrevista sobre a concessão.
Ao todo, serão oferecidos sete tipos de serviços, seis dos quais ficam a cargo da Ceturb e serão alvo de pregão eletrônico até novembro, segundo informou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno, em coletiva no último dia 11 de outubro. São eles:
- Iluminação
- Gestão do pedágio
- Videomonitoramento
- Remoção de animais
- Guincho
- Ambulância
"Nós temos uma ponte de 4 km, uma obra sofisticada. Existem três modelos construtivos nessa ponte, que exigem manutenção, então temos que contratar serviços especializados também. E temos agora a ciclovia, que exige segurança total", completou.
Já os serviços de manutenção do pavimento e sinalização vertical e horizontal ficarão a cargo do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER), que já é responsável por prestar esse tipo de trabalho nas demais rodovias estaduais.
Pedágio
A Fipe também está encarregada de realizar os estudos que vão ajudar o governo a definir o novo valor do pedágio a ser cobrado a partir do dia 22 de dezembro. Segundo o governador Renato Casagrande, em coletiva no último dia 11 de outubro, o Estado não tem como assumir os custos de operação da ponte e da rodovia.
"O valor do pedágio certamente mudará de alguma maneira a partir do dia 22 de dezembro. Que valor é esse, o estudo da Fipe é que vai dizer para nós", afirmou o governador.
De acordo com o procurador-geral, a licitação dos serviços e sua contratação vai ajudar na definição, de forma mais exata, dos custos da operação da ponte e rodovia.
Ceturb licitará serviços para operação da Terceira Ponte e Rodovia do Sol