Ceturb licitará serviços para operação da Terceira Ponte e Rodovia do Sol

Ceturb assume gestão da Terceira Ponte e Rodovia do Sol a partir de 22 de dezembro Crédito: Vitor Jubini

“A expectativa agora é de que sejam feitos os procedimentos licitatórios para contratação dos serviços para a gestão da ponte e rodovia, nesta assunção da Ceturb, em princípio transitória, até que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) conclua os estudos para modelar a nova concessão, mais moderna”, explicou o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, em entrevista sobre a concessão.

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"Nós temos uma ponte de 4 km, uma obra sofisticada. Existem três modelos construtivos nessa ponte, que exigem manutenção, então temos que contratar serviços especializados também. E temos agora a ciclovia, que exige segurança total", completou.

Já os serviços de manutenção do pavimento e sinalização vertical e horizontal ficarão a cargo do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER), que já é responsável por prestar esse tipo de trabalho nas demais rodovias estaduais.

Pedágio

"O valor do pedágio certamente mudará de alguma maneira a partir do dia 22 de dezembro. Que valor é esse, o estudo da Fipe é que vai dizer para nós", afirmou o governador.

De acordo com o procurador-geral, a licitação dos serviços e sua contratação vai ajudar na definição, de forma mais exata, dos custos da operação da ponte e rodovia.