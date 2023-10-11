Terceira Ponte: ES diz não dever R$ 300 milhões à Rodosol e pede novo cálculo

Praça de pedágio da Terceira Ponte: concessão termina em 22 de dezembro deste ano Crédito: Fernando Madeira

Contudo, segundo o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, a demanda é para que a conta seja refeita. "Na semana passada, a PGE apresentou uma impugnação em relação às conclusões a que se chegaram nesse estudo", disse.

Por discordar dos resultados, o governo pediu ao TCES que o cálculo seja refeito, diminuindo o valor da Taxa Interna de Retorno (TIR). A TIR é a expectativa de lucro que o empresário terá na concessão, caso todas as premissas apresentadas no estudo/modelagem sejam cumpridas.



Segundo o estudo feito pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec), contratada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), a TIR do contrato da Rodosol era de 16,8%, o que teria garantido ao longo dos 25 anos de concessão “ganhos extraordinários a seus investidores, haja vista a mudança de cenário macroeconômico."

"Não temos o número a qual essa conta (com a nova TIR) vai chegar e não sabemos ainda qual será o entendimento do Tribunal de Contas, mas nós realmente questionamos o valor apurado pela agência reguladora através desse estudo", afirmou o procurador-geral.

O governo também determinou que o Departamento de Edificações e Rodovias (DER) e a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) analisem o estudo.

"Além de (questionar a) TIR, chamamos o DER e a Semobi porque tem alguns outros pontos do relatório que podem ser questionados, pode ter algum outro ponto que nós não concordamos", pontuou o governador Renato Casagrande.

Casagrande também não dispensou a possibilidade de judicializar a questão, caso não seja encontrada uma solução no âmbito do Tribunal de Contas.

"Vamos fazer um debate junto ao Tribunal de Contas, que talvez possa ser judicializado, para a gente debater de fato a finalização desse contrato. "

De onde veio a dívida, segundo o estudo?

O estudo apresentado pela Coppetec apontou que foram identificados 41 fatos geradores de desequilíbrio, “dos quais 36 tiveram convergência de entendimentos." Eles foram divididos em três grupos e podem ter resultados negativos ou positivos, caso tenham sido ou não executados, ou incluídos na conta final. São eles:

Your browser does not support the audio element. Terceira Ponte ES diz não dever R$ 300 milhões à Rodosol e pede novo cálculo

RECEITA :

Não prática dos índices contratualmente devidos, isto é, a diferença entre a tarifa que deveria ser cobrada, segundo o contrato, e o que foi efetivamente cobrado pela concessionária

Receita de ISS (5,26%)

Atraso nos reajustes, que não foram aplicados nas datas previstas em contrato

Arredondamento das tarifas

Congelamento das tarifas nos anos de 2004, 2005 e 2006

Aplicação de um redutor de 24,24%

Isenção do pedágio para veículos do Sistema Transcol

Receitas acessórias

Congelamento tarifas nos anos de 2008 e 2009

Tarifa de manutenção, aplicada desde 2013

Suspensão do pedágio da ponte, em 2014

Isenção de pedágio para moradores de Village Sol e Recanto da Sereia

DESPESA:

Alteração da alíquota do ISS

Alteração da alíquota do Cofins

Alteração da alíquota do PIS

Alteração da alíquota e prazo da CPMF

Eliminação da outorga variável

Verba de custeio de fiscalização

Verba para aparelhamento da Polícia Rodoviária

Verba TRV (Taxa de Regulação e de Fiscalização do Serviço)

Mão de obra (pesagem)

Mão de obra (unidirecional)

Exigências supervenientes de proteção ambiental

Acréscimo de verba rescisória do contrato da ORL (empresa que administrava a ponte antes da Rodosol)

Público de Infraestrutura Viária