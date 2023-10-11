Concessão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol não tem prazo para sair

O atual contrato de concessão da Terceira Ponte termina no dia 22 de dezembro Crédito: Vitor Jubini

O governador Renato Casagrande (PSB) , em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11), afirmou que o estudo conduzido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) deve ser concluído no início de 2024. Mas ainda haverá outros trâmites e possíveis ajustes na elaboração de um novo modelo de concessão, situação que, segundo ele, dificulta a estipulação de um prazo.

"Esse material vai ao Tribunal de Contas, que vai usar meses para poder fazer essa análise. Depois, vem a publicação do edital. Pode ser que tenham ajustes a serem feitos. É muito prematuro a gente dizer prazo que a Ceturb vai fazer operação do sistema", pontuou.

Para Casagrande, definir datas agora é como se colocar em uma armadilha. "Se não acontecer no prazo anunciado, isso pode virar uma cobrança sobre nós."

O governador ainda disse que o Estado não dispõe de uma "operação sofisticada". Por isso, não tem condições de assumir permanentemente a gestão dos trechos. "O serviço de manutenção de pavimento e de estabilização horizontal e vertical, nós temos em todos os trechos rodoviários. Mas, serviços de guincho, serviços de auxílio ao usuário na área de saúde, remoção de animais e monitoramento de vias, não temos nos nossos trechos rodoviários", apontou.

Na avaliação de Casagrande, se o governo assumisse os trechos de maneira definitiva, as vias que hoje são administradas pela Rodosol passariam a ter apenas os serviços que as demais rodovias administradas pelo Estado têm e isso, consequentemente, geraria um efeito comparativo ruim. Assim, ressaltou o governador, é necessário a atuação de uma empresa especializada para manutenção dessa infraestrutura.