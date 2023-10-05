-Vídeo mostra dupla atravessando a pé a ciclovia da Terceira Ponte

Acionada pela reportagem diante do registro, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) reforçou que é proibido o acesso de pedestres à Ciclovia da Vida, conforme legislação em vigor. A pasta destacou ainda que a estrutura está "devidamente sinalizada" e que o governo estadual promove campanhas de conscientização sobre a norma.

"A Ciclovia da Vida é monitorada por câmeras de videomonitoramento junto à Central de Controle Operacional (CCO) da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES). Já a fiscalização na via e na Terceira Ponte é realizada pelo Batalhão de Trânsito. Até o momento, não foram registradas denúncias de pessoas caminhando na via. O inciso VI do artigo 254 do CTB destaca que é proibido ao pedestre desobedecer à sinalização de trânsito específica, sendo que a autuação e notificação de irregularidades são de responsabilidade da autoridade de trânsito", reforçou.