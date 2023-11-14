Ajudante de obra morre após muro de construção cair em Marataízes

Parte de um muro de um prédio em construção caiu e matou um ajudante de obras em Marataízes

A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, militares constataram que a vítima estava na parte de baixo do prédio em construção, onde uma parede lateral caiu em cima dele, levando-o a óbito.

A Prefeitura de Marataízes não informou, até o momento, os motivos para o embargo da obra. Procurada, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Marataízes.