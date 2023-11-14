Ajudante de obra morre após muro de construção cair em Marataízes

Um ajudante de obras de 53 anos morreu em um acidente no bairro Cidade Nova, em Marataízes, na tarde desta terça-feira (14). De acordo com informações da Polícia Miltar, uma parede do terceiro andar da construção caiu em cima do profissional, que não resistiu. Após o acidente, a Prefeitura de Marataízes embargou a obra.
A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, militares constataram que a vítima estava na parte de baixo do prédio em construção, onde uma parede lateral caiu em cima dele, levando-o a óbito.
A Prefeitura de Marataízes não informou, até o momento, os motivos para o embargo da obra. Procurada, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Marataízes.