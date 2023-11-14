Caminhão com 10 toneladas de excesso de carga é retido na BR 101 no ES

Segundo a PRF, por volta das 18h, no km 432 rodovia federal, agentes em fiscalização de trânsito e combate à criminalidade, abordaram o caminhão que estava carregado com 80 chapas de granito e 241 ladrilhos de granito amarelo. Durante os procedimentos de fiscalização foi verificado que a amarração das chapas estava em desacordo com a legislação e sem as condições necessárias para a segurança viária. Além disso, foi constatado um excesso de peso de 9.858 quilos — quase 10 toneladas.