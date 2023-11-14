Cinco Pontes terá interdição total para obra em via de acesso em Vila Velha

O trecho da Avenida Robert Kennedy, em São Torquato, Vila Velha, que dá acesso à Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes, ficará interditado nos dois sentidos, das 8 às 17h, desta quarta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República. A paralisação se dá devido a um serviço de recapeamento da via. Trata-se de uma obra do Programa Asfalto Novo. Por isso, motoristas que tiverem como destino a Capital capixaba, deverão passar pela Segunda Ponte.
De acordo com a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, a intervenção será feita na data para minimizar possíveis transtornos à população, uma vez que o fluxo diário de automóveis tende a diminuir.
Os trabalhos seguem também na quinta-feira (16), em trecho da avenida Vale do Rio Doce, e na sexta-feira (17), avançando pelas ruas Vila Isabel e Magno Coutinho e pela avenida Graça Aranha, como previsto na programação do bairro. O propósito do Programa Asfalto Novo é recuperar cerca de 40km da malha viária, beneficiando as cinco regiões administrativas de Vila Velha. A obra de mobilidade urbana recebeu um investimento de R$ 15 milhões.
*VITOR GREGÓRIO é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve supervisão e edição do EDITOR MURILO CUZZUOL.