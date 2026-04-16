PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória

A Polícia Militar apreendeu drogas dentro de uma casa no bairro Santa Martha, em Vitória, após denúncia anônima, na madrugada desta quinta-feira (16). A residência fica próxima ao 1º Batalhão da PM (1º BPM) e também do Quartel do Comando-Geral da corporação.
Segundo a PM, durante patrulhamento ostensivo na Avenida Maruípe, uma equipe foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar por medo de represálias. O denunciante relatou que, ao lado do 1º BPM, havia dois homens armados comercializando drogas.
A guarnição solicitou apoio e seguiu até o local indicado. Próximo à Rua João Batista Martinho, na altura do bairro Santa Martha, os militares localizaram dois indivíduos com as características informadas.
Um dos suspeitos foi abordado e, com ele, foram apreendidas 30 pedras de crack, 23 pinos de cocaína e R$ 70 em espécie.
O outro homem estava em frente a uma residência. Ele informou ser morador do local e que possuía mais entorpecentes. No imóvel, os policiais apreenderam 136 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, um papelote de “pak” (haxixe paquistanês), duas latas de antirrespingo (produto usado como droga), duas balanças de precisão e R$ 24,40 em espécie.
O ponto onde as drogas foram encontradas fica próximo a uma escola e a cerca de 100 metros do Quartel do Comando-Geral da PMES. Ainda conforme a polícia, testemunhas que preferiram não se identificar relataram que os suspeitos aliciavam menores para o tráfico.
Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que detalhes sobre os procedimentos adotados seriam divulgados após a conclusão das oitivas na Central de Teleflagrante.