PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória





O outro homem estava em frente a uma residência. Ele informou ser morador do local e que possuía mais entorpecentes. No imóvel, os policiais apreenderam 136 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, um papelote de “pak” (haxixe paquistanês), duas latas de antirrespingo (produto usado como droga), duas balanças de precisão e R$ 24,40 em espécie.