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CBN e a Tecnologia

O que é um "smart ring"? Você usaria o acessório? Especialista orienta sobre uso!

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:11

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:11
Anéis inteligentes (smart rings)
Anéis inteligentes (smart rings) Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o assunto em destaque com o comentarista Gilberto Sudré são os chamados "anéis inteligentes", o "smart ring". O comentarista questiona: você usaria um anel que monitora seu sono, seus batimentos cardíacos, sua atividade física e até seu nível de estresse? Parece coisa de filme de ficção científica, mas os smart rings chegaram com tudo e estão conquistando quem quer tecnologia sem ficar grudado no relógio ou no celular. Vamos descobrir o que é esse acessório que virou tendência, quais são suas vantagens, o que ele realmente consegue medir e, principalmente, como escolher um modelo sem cair em promessas mágicas. Afinal, será que o futuro da tecnologia cabe mesmo na ponta do dedo? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 03-06-26.mp3

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