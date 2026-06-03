O que é um "smart ring"? Você usaria o acessório? Especialista orienta sobre uso!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o assunto em destaque com o comentarista Gilberto Sudré são os chamados "anéis inteligentes", o "smart ring". O comentarista questiona: você usaria um anel que monitora seu sono, seus batimentos cardíacos, sua atividade física e até seu nível de estresse? Parece coisa de filme de ficção científica, mas os smart rings chegaram com tudo e estão conquistando quem quer tecnologia sem ficar grudado no relógio ou no celular. Vamos descobrir o que é esse acessório que virou tendência, quais são suas vantagens, o que ele realmente consegue medir e, principalmente, como escolher um modelo sem cair em promessas mágicas. Afinal, será que o futuro da tecnologia cabe mesmo na ponta do dedo? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 03-06-26.mp3