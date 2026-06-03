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Acidente trágico

Homem morre esmagado durante manutenção de carro em Anchieta

Homem fazia reparo mecânico no veículo, quando macaco hidráulico cedeu e o automóvel caiu sobre ele, na Praia de Guanabara

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:00
Homem morre durante reparo de carro em Anchieta
Bombeiros atuaram no socorro ao homem, que acabou morrendo no local.
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Um homem de 59 anos morreu após ser atingido pelo próprio carro no final da tarde de terça-feira (2), na Praia de Guanabara, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Francisco de Assis da Costa, fazia um reparo no veículo com auxílio de um macaco hidráulico. Porém, o equipamento cedeu e o automóvel caiu sobre ele, prensando-o contra o chão.


De acordo com a Polícia Militar, um homem que passava pela rua viu a vítima presa embaixo do carro e parou para ajudar a tirá-la. O veículo estava pendurado em cima da roda dianteira esquerda. 

 

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado e encontrou a vítima deitada no chão, já em parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou as manobras de reanimação até a chegada da ambulância avançada do Samu. A vítima, porém, morreu no local.

 

O corpo do homem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informa que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Regional de Anchieta.

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