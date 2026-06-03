Meningite: ES tem 96 casos confirmados e 22 óbitos em 2026; Sesa alerta!

[Edicase]Demora no diagnóstico e falta de vacinação agravam a meningite (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) Crédito: Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock

Os dados sinalizam que a meningite avança no Espírito Santo e exige atenção. O Estado já registrou, neste ano, até o final de maio, 96 casos confirmados da doença com 22 óbitos. O levantamento é da secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No último mês, por exemplo, uma jovem de 17 anos morreu em decorrência de meningite bacteriana no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo a família, os primeiros sintomas foram fortes dores de cabeça, febre, enjoo, vômitos, sensibilidade à luz e rigidez no pescoço.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas e, em alguns casos, evolui rapidamente, colocando a vida em risco. A doença também pode ocorrer por condições não infecciosas, como doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos.

A meningite é considerada uma doença endêmica no Brasil, com casos ao longo de todo o ano. As meningites bacterianas e virais são as de maior importância para saúde pública, ocorrendo em maior número de casos, e as crianças são as mais afetadas pela doença. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Mariana Ribeiro Macedo, referência técnica de Vigilância dos Vírus Respiratórios e Meningites, do Programa Estadual de Imunizações (PEI) da Sesa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!