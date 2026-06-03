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CBN Meio Ambiente

Você sabia que cada pessoa gera cerca de um quilo de lixo por dia?

Dá para reduzir o desperdício? Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:07

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:07
Lixo Reciclável
Lixo Reciclável Crédito: Pixabay
O "Dia Mundial do Meio Ambiente" é comemorado em 5 de junho. Esta data foi estabelecida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e visa incentivar a conscientização e ação mundial em prol do meio ambiente. Mais do que uma comemoração, esta data representa um chamado à ação diante dos desafios ambientais que enfrentamos diariamente.
Um dos maiores problemas da atualidade é a geração excessiva de resíduos sólidos. Todos os dias, em média, cada pessoa produz cerca de um quilograma de resíduos, resultado do consumo crescente e dos hábitos da sociedade moderna. Grande parte desse material poderia ser reaproveitada, reciclada ou destinada corretamente, mas ainda acaba sendo descartada de forma inadequada, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos. Esse é o assunto em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 03-06-26.mp3

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