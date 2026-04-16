Empresário de 73 anos perde R$ 250 mil após sofrer golpe da namorada na Serra

Um empresário de 73 anos teve um prejuízo de cerca de R$ 250 mil após cair no golpe do estelionato sentimental na Grande Vitória. A suspeita é uma jovem de 27 anos, com quem ele namorou por quatro meses. Durante o período, ela realizou transferências tanto das contas pessoais do idoso quanto da imobiliária da qual ele é proprietário, enviando os valores para familiares dela.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a jovem se aproveitou da relação para obter controle financeiro e pessoal da vida do empresário. Ainda conforme a reportagem, ela chegou a obter uma procuração que permitia movimentações nas contas da imobiliária.
A jovem está sendo investigada, e a Justiça já determinou medidas como o bloqueio de valores em contas, mandado de busca e apreensão na residência dela, na Serra, além de medidas cautelares que a impedem de se aproximar do idoso.
Alerta aos idosos
O caso está longe de ser isolado no Espírito Santo. De acordo com dados da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (Deppi), a maioria dos casos de estelionato sentimental ocorre com mulheres, principalmente no ambiente virtual, por meio de redes sociais e aplicativos de relacionamento.
“Com homens os casos costumam ocorrer de forma presencial. A partir daí começam as extorsões e transferência de patrimônio. Não é natural que alguém peça dinheiro, que você comece a pagar muitas contas ou transfira patrimônio para o nome de outra pessoa. É preciso ter cuidado, ficar atento”, alertou a delegada da Deppi, Milena Gireli.