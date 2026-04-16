Empresário de 73 anos perde R$ 250 mil após sofrer golpe da namorada na Serra

Um empresário de 73 anos teve um prejuízo de cerca de R$ 250 mil após cair no golpe do estelionato sentimental na Grande Vitória. A suspeita é uma jovem de 27 anos, com quem ele namorou por quatro meses. Durante o período, ela realizou transferências tanto das contas pessoais do idoso quanto da imobiliária da qual ele é proprietário, enviando os valores para familiares dela.