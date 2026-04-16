Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde

O clima no Rio Branco-ES após a derrota para o Araguaína foi de frustração e reconhecimento das falhas. Depois do revés para o Araguaína, por 3 a 1, no Engenheiro Araripe, pela Copa Verde 2026, o resultado não apenas impediu a classificação antecipada ao mata-mata, como também ampliou a pressão sobre o elenco, que já vinha sendo cobrado pelo desempenho irregular na temporada.
Após a partida, o lateral-direito João Paulo Purcino assumiu a responsabilidade em nome do grupo e pediu desculpas ao falar sobre o momento vivido pelo Capa-Preta.
"Nada do que eu falar aqui agora vai tirar a nossa dor, a dor do torcedor. Queria pedir desculpas. Nós estamos envergonhados. Sei que o torcedor está muito bravo com a gente, muito furioso, e com razão. Nós estamos devendo bastante neste ano", afirmou o jogador.
A derrota aumentou a insatisfação da torcida e reforçou a sequência de resultados abaixo das expectativas, que já inclui eliminações no Campeonato Capixaba e na Copa do Brasil. Para Purcino, o momento é atípico, mas não falta comprometimento do grupo.
"Tem sido um ano atípico. Desde que eu estou aqui, nós conseguimos vencer em 2024 e 2025, mas isso já passou, está na história. Este ano é difícil. Mas não tem sacanagem, não tem trairagem, não tem ninguém de corpo mole. Todo mundo trabalha muito, se respeita muito e se sente honrado por vestir a camisa do Rio Branco", completou.
Dentro de campo, o Rio Branco teve uma atuação irregular. Com um time misto, viu o adversário abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo, aproveitando falhas defensivas e erros na saída de bola. Na etapa final, a equipe até reagiu, criou oportunidades e diminuiu com Breno Melo, mas parou nas próprias limitações.
Purcino reconheceu que o time precisa evoluir em aspectos decisivos do jogo, especialmente na concentração e no capricho nas finalizações.
"A gente tem visto que, nos jogos, tem faltado um pouco de concentração da nossa parte, um pouco de capricho. Tivemos inúmeras oportunidades. E não é só ataque ou defesa, é responsabilidade de todos. Assim como tomamos gol, a culpa não é só da defesa. Quando não fazemos, também não é só do ataque", analisou.
Mesmo com o cenário negativo, o discurso no elenco é de reação. O lateral destacou que o grupo precisa “virar a chave” rapidamente, especialmente com a sequência decisiva da temporada.
"A gente sabe que não tem tantos jogos assim e não estamos conseguindo sair desse momento ruim. Mas, assim como a fase boa passa, o momento ruim também vai passar. Vamos continuar trabalhando, dobrar o esforço, porque não está sendo suficiente", disse.
A derrota deixou o Rio Branco-ES pressionado na Copa Verde. Com sete pontos, a equipe foi ultrapassada pelo Araguaína no saldo de gols e caiu para a vice-liderança do grupo. A definição das vagas no mata-mata ficou para a última rodada. No dia 29 de abril, às 19h (de Brasília), o Capa-Preta visita o Primavera-MT, no estádio Cerradão, enquanto o Araguaína recebe o Vila Nova, no Mirandão.