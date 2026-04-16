Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde

O clima no Rio Branco-ES após a derrota para o Araguaína foi de frustração e reconhecimento das falhas. Depois do revés para o Araguaína, por 3 a 1, no Engenheiro Araripe, pela Copa Verde 2026, o resultado não apenas impediu a classificação antecipada ao mata-mata, como também ampliou a pressão sobre o elenco, que já vinha sendo cobrado pelo desempenho irregular na temporada.





Após a partida, o lateral-direito João Paulo Purcino assumiu a responsabilidade em nome do grupo e pediu desculpas ao falar sobre o momento vivido pelo Capa-Preta.





"Nada do que eu falar aqui agora vai tirar a nossa dor, a dor do torcedor. Queria pedir desculpas. Nós estamos envergonhados. Sei que o torcedor está muito bravo com a gente, muito furioso, e com razão. Nós estamos devendo bastante neste ano", afirmou o jogador.





A derrota aumentou a insatisfação da torcida e reforçou a sequência de resultados abaixo das expectativas, que já inclui eliminações no Campeonato Capixaba e na Copa do Brasil. Para Purcino, o momento é atípico, mas não falta comprometimento do grupo.





"Tem sido um ano atípico. Desde que eu estou aqui, nós conseguimos vencer em 2024 e 2025, mas isso já passou, está na história. Este ano é difícil. Mas não tem sacanagem, não tem trairagem, não tem ninguém de corpo mole. Todo mundo trabalha muito, se respeita muito e se sente honrado por vestir a camisa do Rio Branco", completou.