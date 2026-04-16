Em noite trágica, Rio Branco perde e adia classificação na Copa Verde

Com um time misto, Rio Branco-ES tem uma atuação trágica e desperdiça a chance de garantir a classificação antecipada para o mata-mata da Copa Verde. Na noite desta quarta-feira, no jogo de abertura da penûltima rodada do Grupo A, do Centro-Oeste, o Capa-Preta foi derrotado pelo Araguaína, por 3 a 1, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Viana, duas vezes, e William marcaram os gols do time tocantinense e Breno Melo descontou para o Brancão.





Com o resultado, o Araguaína chegou aos mesmos sete pontos do Rio Branco-ES. No entanto, como tem um melhor saldo de gols - 3 contra 1 -, o Tourão aparece na liderança do grupo.





A Copa Verde 2026 prossegue somente no dia 29 de abril, uma quarta-feira, com os jogos da última rodada do Grupo A, do Centro-Oeste. Por determinação do regulamento, todos os jogos da chave dever ser realizados simultaneamente, às 19h (de Brasília). No Cerradão, em Primavera do Oeste, o Rio Branco-ES visita o Primavera-MT. No Mirandão, o Araguaína recebe o Vila Nova.





O jogo





No primeiro tempo, Araguaína aproveitou as falhas do Rio Branco-ES, que atuou com um time misto, e abriu uma larga vantagem. O placar foi aberto aos seis minutos, quando William recebeu livre na entrada da área e finalizou sem chances para o goleiro. Aos 20, Viana ampliou em cobrança de falta que desviou na barreira antes de entrar. Após os gols, o Rio Branco-ES passou a ter mais presença ofensiva, criando algumas chegadas, mas sem conseguir finalizar com precisão. Nos acréscimos, uma falha na saída de bola resultou no terceiro gol: o goleiro Gabriel Bernard tentou afastar, a bola rebateu em Viana e terminou no fundo da rede.





No segundo tempo, o Rio Branco-ES voltou mais agressivo e passou a pressionar o Araguaína em busca da reação. Logo aos nove minutos, Rafael Pacheco sofreu pênalti, mas Breno Melo desperdiçou a cobrança, parando em grande defesa do goleiro Murilo. Mesmo assim, o time capixaba seguiu em cima e criou diversas oportunidades, principalmente em bolas alçadas na área, esbarrando novamente em boas intervenções do goleiro adversário.





A pressão aumentou após a expulsão de Gustavo Gomes, aos 20 minutos, deixando o Araguaína com um jogador a menos. Aos 31, Breno Melo conseguiu diminuir o placar. O Rio Branco-ES manteve o volume ofensivo e ainda acertou o travessão com Rafael Pacheco nos acréscimos, mas não conseguiu transformar as chances em mais gols. Com isso, o Araguaína administrou a vantagem construída na primeira etapa e confirmou a vitória fora de casa.