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Novo governador

Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço

Chefe do Executivo estadual promoveu mais mudanças na equipe

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 10:00

Públicado em 

16 abr 2026 às 10:00

Colunista

Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
O governador Ricardo Ferraço no dia 2 de abril, na cerimônia de posse realizada no Palácio Anchieta. Foto: Carlos Alberto Silva

O emedebista fez várias mudanças na equipe, principalmente devido à saída de secretários que se desincompatibilizaram para disputar as eleições de 2026.

Uma alteração relevante, porém, ocorreu por outro motivo. A então chefe de gabinete de Casagrande, Valésia Perozini, deixou o cargo. 

Fiel escudeira do ex-governador, ela deve atuar na campanha do socialista, que é pré-candidato ao Senado. 

Para o lugar de Valésia, foi escalada Flávia Mignoni, que era superintendente de Comunicação Social.

Flávia fazia parte do núcleo duro do governo Casagrande, era uma das vozes mais influentes na tomada de decisões do então chefe do Executivo.

A ida dela para a chefia de gabinete de Ricardo mostra que segue com influência na cúpula governista.

O novo superintendente de Comunicação é Raphael Marques, que exercia a função de superintendente adjunto.

As nomeações e exonerações foram publicadas nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial.

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ricardo ferraço Letícia Gonçalves
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