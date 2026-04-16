Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço





O emedebista fez várias mudanças na equipe, principalmente devido à saída de secretários que se desincompatibilizaram para disputar as eleições de 2026.





Uma alteração relevante, porém, ocorreu por outro motivo. A então chefe de gabinete de Casagrande, Valésia Perozini, deixou o cargo.





Fiel escudeira do ex-governador, ela deve atuar na campanha do socialista, que é pré-candidato ao Senado.





Para o lugar de Valésia, foi escalada Flávia Mignoni, que era superintendente de Comunicação Social.





Flávia fazia parte do núcleo duro do governo Casagrande, era uma das vozes mais influentes na tomada de decisões do então chefe do Executivo.





A ida dela para a chefia de gabinete de Ricardo mostra que segue com influência na cúpula governista.





O novo superintendente de Comunicação é Raphael Marques, que exercia a função de superintendente adjunto.





As nomeações e exonerações foram publicadas nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial.