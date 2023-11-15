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Em Vitória

Van do Mercado Livre tomba após acidente com carro na Reta da Penha

Motorista da van seguia em direção à 3ª Ponte, quando se confundiu com dois semáforos e avançou no momento errado; veículo acabou atingido por carro e tombou
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 nov 2023 às 13:41

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 13:41

Van do Mercado Livre capotou após ser atingida por carro; motorista confundiu semáforos Crédito: Elaine SIlva/A Gazeta
Uma van de entregas do site de vendas Mercado Livre capotou no cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto, em Vitória, no início da tarde desta quarta-feira (15), após colidir com um carro.
O motorista da van seguia em direção à Terceira Ponte, quando se confundiu com dois semáforos e avançou no momento errado, quando o sinal que ele deveria atravessar estava vermelho.

Van do Mercado Livre capotou após ser atingida por carro; motorista confundiu semáforos

O veículo foi atingido por um carro em que estavam uma mulher e a filha, uma bebê de oito meses. A criança estava na cadeirinha e nenhum dos envolvidos ficou ferido, conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta. A frente do carro, entretanto, ficou destruída e a van capotou com a pancada, parando em cima de uma faixa de pedestres.
O Mercado Livre informou, em nota, que, "assim que soube do ocorrido, imediatamente acionou a empresa parceira, responsável pela operação logística em questão, a fim de assegurar que seja prestado apoio aos profissionais que conduziam o veículo e a devida colaboração com as autoridades na investigação do acidente. A companhia reforça seu compromisso com a segurança das suas operações, colaboradores, parceiros e com a comunidade."

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