Van do Mercado Livre tomba após acidente com carro na Reta da Penha

Van do Mercado Livre capotou após ser atingida por carro; motorista confundiu semáforos Crédito: Elaine SIlva/A Gazeta

Uma van de entregas do site de vendas Mercado Livre capotou no cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto, em Vitória, no início da tarde desta quarta-feira (15), após colidir com um carro.

O motorista da van seguia em direção à Terceira Ponte, quando se confundiu com dois semáforos e avançou no momento errado, quando o sinal que ele deveria atravessar estava vermelho.

Van do Mercado Livre capotou após ser atingida por carro; motorista confundiu semáforos

O veículo foi atingido por um carro em que estavam uma mulher e a filha, uma bebê de oito meses. A criança estava na cadeirinha e nenhum dos envolvidos ficou ferido, conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta. A frente do carro, entretanto, ficou destruída e a van capotou com a pancada, parando em cima de uma faixa de pedestres.