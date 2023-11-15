Van do Mercado Livre tomba após acidente com carro na Reta da Penha

Uma van de entregas do site de vendas Mercado Livre capotou no cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto, em Vitória, no início da tarde desta quarta-feira (15), após colidir com um carro.
O motorista da van seguia em direção à Terceira Ponte, quando se confundiu com dois semáforos e avançou no momento errado, quando o sinal que ele deveria atravessar estava vermelho.
Van do Mercado Livre capotou após ser atingida por carro; motorista confundiu semáforos
O veículo foi atingido por um carro em que estavam uma mulher e a filha, uma bebê de oito meses. A criança estava na cadeirinha e nenhum dos envolvidos ficou ferido, conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta. A frente do carro, entretanto, ficou destruída e a van capotou com a pancada, parando em cima de uma faixa de pedestres.
O Mercado Livre informou, em nota, que, "assim que soube do ocorrido, imediatamente acionou a empresa parceira, responsável pela operação logística em questão, a fim de assegurar que seja prestado apoio aos profissionais que conduziam o veículo e a devida colaboração com as autoridades na investigação do acidente. A companhia reforça seu compromisso com a segurança das suas operações, colaboradores, parceiros e com a comunidade."