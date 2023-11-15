Escola de Cachoeiro reduz horário de funcionamento devido ao calor

Alunos da Escola de Ensino Fundamental Dona Maria Santana, no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, que protestaram por conta das altas temperaturas e pela falta de ar-condicionado , vão ter o horário reduzido nesta semana, quinta (16) e sexta-feira (17). O anúncio foi feito pela prefeitura na terça-feira (14) e, segundo a administração mnicipal, tem o objetivo de preservar a saúde dos alunos e profissionais da educação.

Na quinta (16) e na sexta-feira (17), a escola, que opera em regime integral, funcionará de 7h30 às 12h30. A Secretaria Municipal de Educação esclareceu que a decisão vale apenas para a escola em questão, pois é a única que trabalha em período integral. “Com essas atípicas temperaturas elevadas, a Prefeitura de Cachoeiro está agilizando os serviços para melhor comodidade de alunos e servidores da referida escola”, informaram

Na terça-feira, os pais filmaram os filhos na janela das salas de aula e pediram providências. Os pais defendem que a escola recebeu uma verba pública para reforma e compra de aparelhos de ar-condicionado há dois anos, mas ainda conta somente com ventiladores.