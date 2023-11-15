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“Atípicas temperaturas”

Escola de Cachoeiro reduz horário de funcionamento devido ao calor

Prefeitura anunciou redução do horário para esta semana, quinta (16) e sexta-feira (17), após protesto por falta de ar-condicionado na Escola Dona Maria Santana
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

15 nov 2023 às 09:50

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 09:50

Alunos da Escola de Ensino Fundamental Dona Maria Santana, no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, que protestaram por conta das altas temperaturas e pela falta de ar-condicionado, vão ter o horário reduzido nesta semana, quinta (16) e sexta-feira (17). O anúncio foi feito pela prefeitura na terça-feira (14) e, segundo a administração mnicipal, tem o objetivo de preservar a saúde dos alunos e profissionais da educação.
Na quinta (16) e na sexta-feira (17), a escola, que opera em regime integral, funcionará de 7h30 às 12h30. A Secretaria Municipal de Educação esclareceu que a decisão vale apenas para a escola em questão, pois é a única que trabalha em período integral. “Com essas atípicas temperaturas elevadas, a Prefeitura de Cachoeiro está agilizando os serviços para melhor comodidade de alunos e servidores da referida escola”, informaram
Na terça-feira, os pais filmaram os filhos na janela das salas de aula e pediram providências. Os pais defendem que a escola recebeu uma verba pública para reforma e compra de aparelhos de ar-condicionado há dois anos, mas ainda conta somente com ventiladores.
Segundo a prefeitura, em Cachoeiro, as escolas municipais, desde 2017, têm recebido a implantação de ar-condicionado, o que nunca tinha ocorrido antes. O aparelho já foi instalado em 74 escolas, ao todo – restando oito instituições que também serão beneficiadas. A prefeitura informou ainda que, no caso da escola Dona Maria Santana, a implantação foi paralisada devido à desistência da empresa vencedora da licitação e, por isso, a Secretaria Municipal de Educação está providenciando a instalação com recursos próprios.

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