Detido por tentativa de homicídio é achado morto em cela antes de depor no ES

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 59 anos, encontrado morto em uma cela da Central de Teleflagrante de Barra de São Francisco, no Norte do Estado. A corporação informou que abriu um inquérito policial e Investigação Preliminar Sumária (IPS) para a apuração dos fatos, após o homem ser encontrado morto antes de prestar depoimento.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco no último domingo (12), como suspeito em uma tentativa de homicídio. O indivíduo aguardava na cela para ser ouvido pelo delegado do teleflagrante ao final do processo. Quando o delegado solicitou que ele fosse conduzido ao teleflagrante, uma policial encontrou o detido sem vida dentro da cela.
Segundo a polícia, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A corporação informa ainda que o Boletim de Ocorrência foi encaminhado ao teleflagrante, e o delegado de plantão ouviu todas as pessoas presentes na delegacia. Já a causa da morte será identificada após a conclusão dos exames cadavéricos.