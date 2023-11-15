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Barra de São Francisco

Detido por tentativa de homicídio é achado morto em cela antes de depor no ES

Polícia Civil abriu inquérito para investigar caso de homem de 59 anos, que foi encontrado morto em Central de Teleflagrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2023 às 14:26

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 14:26

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 59 anos, encontrado morto em uma cela da Central de Teleflagrante de Barra de São Francisco, no Norte do Estado. A corporação informou que abriu um inquérito policial e Investigação Preliminar Sumária (IPS) para a apuração dos fatos, após o homem ser encontrado morto antes de prestar depoimento.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco no último domingo (12), como suspeito em uma tentativa de homicídio. O indivíduo aguardava na cela para ser ouvido pelo delegado do teleflagrante ao final do processo. Quando o delegado solicitou que ele fosse conduzido ao teleflagrante, uma policial encontrou o detido sem vida dentro da cela.
Segundo a polícia, a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A corporação informa  ainda que o Boletim de Ocorrência foi encaminhado ao teleflagrante, e o delegado de plantão ouviu todas as pessoas presentes na delegacia. Já a causa da morte será identificada após a conclusão dos exames cadavéricos.

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