Detido por tentativa de homicídio é achado morto em cela antes de depor no ES

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 59 anos, encontrado morto em uma cela da Central de Teleflagrante de Barra de São Francisco, no Norte do Estado. A corporação informou que abriu um inquérito policial e Investigação Preliminar Sumária (IPS) para a apuração dos fatos, após o homem ser encontrado morto antes de prestar depoimento.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco no último domingo (12), como suspeito em uma tentativa de homicídio. O indivíduo aguardava na cela para ser ouvido pelo delegado do teleflagrante ao final do processo. Quando o delegado solicitou que ele fosse conduzido ao teleflagrante, uma policial encontrou o detido sem vida dentro da cela.