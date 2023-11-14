Corpo em caixa-d'água: identificado homem que matou namorada em Colatina

Crime aconteceu no prédio onde Fabrício morava Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O homem que confessou ter matado a namorada asfixiada com um golpe de 'mata-leão' e esconder o corpo dela na caixa-d’água de um prédio no bairro Honório Fraga, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , foi identificado. Fabrício Gomes da Silva Junior, de 25 anos, foi preso na segunda-feira (13), após vizinhos denunciarem que a água do reservatório estava saindo nas torneiras com coloração escura e mau cheiro. Por não haver flagrante do homicídio, ele foi autuado por ocultação de cadáver. As investigações da Polícia Civil continuam.

Fabrício, que mora no edifício, foi localizado pela Polícia Militar e assumiu que cometeu o crime na última sexta-feira (10), quando ele e a vítima, Thalita Vitória Pereira Barbosa da Silva, de 20 anos, tiveram um desentendimento que teria sido motivado pelo consumo de drogas.

O homem relatou aos militares que tinha vendido uma botija de gás para comprar crack. Ele fez uso do entorpecente com a namorada, mas quando Thalita ia embora, tentou levar o restante do material e um celular dele, o que levou os dois a discutirem. Fabrício, com histórico como praticante de jiu-jítsu, afirmou que aplicou um golpe 'mata-leão', asfixiando a jovem.

Ele ainda enrolou o corpo de Thalita em um cobertor e esperou o momento em que ninguém fosse ver ele levando o cadáver até a caixa d’água. Já no sábado (11), uma vizinha notou diferença na água. A PM foi acionada na segunda-feira e encontrou Fabrício no prédio. Em um primeiro momento, ele dizia não saber o que houve, mas depois confirmou o que aconteceu e deu detalhes.

A Polícia Civil informou por nota que Fabrício, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o sistema prisional. "O conduzido não foi autuado pelo homicídio, apesar de ter confessado, pois não estava em estado flagrancial".

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina dará andamento na investigação e "poderá, ao fim do inquérito policial, indiciá-lo pelo crime de homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). O indiciamento só poderá ser confirmado com a conclusão do Inquérito", conclui a corporação.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.