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Golpe de 'mata-leão'

Corpo em caixa-d'água: identificado homem que matou namorada em Colatina

Segundo a Polícia Civil, Fabrício foi inicialmente indiciado por ocultação de cadáver. As investigações continuam e o jovem pode ainda ser indiciado por feminicídio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 nov 2023 às 12:27

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 12:27

Crime aconteceu no prédio onde Fabrício morava
Crime aconteceu no prédio onde Fabrício morava Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O homem que confessou ter matado a namorada asfixiada com um golpe de 'mata-leão' e esconder o corpo dela na caixa-d’água de um prédio no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi identificado. Fabrício Gomes da Silva Junior, de 25 anos, foi preso na segunda-feira (13), após vizinhos denunciarem que a água do reservatório estava saindo nas torneiras com coloração escura e mau cheiro. Por não haver flagrante do homicídio, ele foi autuado por ocultação de cadáver. As investigações da Polícia Civil continuam.
Fabrício, que mora no edifício, foi localizado pela Polícia Militar e assumiu que cometeu o crime na última sexta-feira (10), quando ele e a vítima, Thalita Vitória Pereira Barbosa da Silva, de 20 anos, tiveram um desentendimento que teria sido motivado pelo consumo de drogas.
O homem relatou aos militares que tinha vendido uma botija de gás para comprar crack. Ele fez uso do entorpecente com a namorada, mas quando Thalita ia embora, tentou levar o restante do material e um celular dele, o que levou os dois a discutirem. Fabrício, com histórico como praticante de jiu-jítsu, afirmou que aplicou um golpe 'mata-leão', asfixiando a jovem.
Ele ainda enrolou o corpo de Thalita em um cobertor e esperou o momento em que ninguém fosse ver ele levando o cadáver até a caixa d’água. Já no sábado (11), uma vizinha notou diferença na água. A PM foi acionada na segunda-feira e encontrou Fabrício no prédio. Em um primeiro momento, ele dizia não saber o que houve, mas depois confirmou o que aconteceu e deu detalhes.
A Polícia Civil informou por nota que Fabrício, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o sistema prisional. "O conduzido não foi autuado pelo homicídio, apesar de ter confessado, pois não estava em estado flagrancial".
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina dará andamento na investigação e "poderá, ao fim do inquérito policial, indiciá-lo pelo crime de homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). O indiciamento só poderá ser confirmado com a conclusão do Inquérito", conclui a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Fabrício deu entrada no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Conforme o Tribunal de Justiça, ele vai passar por audiência de custódia no Fórum Juiz João Cláudio, que fica na cidade, nesta quarta-feira (15), às 13h.
*Com informações de Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste

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