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Asfixia mecânica

Mulher foi morta com "mata-leão" aplicado pelo namorado em Colatina

À polícia, o suspeito de 25 anos confessou ter asfixiado a namorada após uma discussão; o casal se relacionava havia cerca de seis meses
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

13 nov 2023 às 19:21

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 19:21

Caixa d'água onde mulher foi encontrada em Colatina
Caixa d'água onde o corpo de Thalita foi encontrado em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Thalita Vitória Pereira, a jovem de 20 anos encontrada morta dentro da caixa d’água de um prédio no bairro Honório Fraga, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (13), foi assassinada com um golpe conhecido como "mata-leão", que ocasionou a asfixia mecânica. À polícia, namorado de Thalita, de 25 anos, confessou o crime e falou sobre a discussão à polícia. O nome dele não foi divulgado.
Aos policiais, o indivíduo informou que o caso aconteceu na última sexta-feira (10), mas a Polícia Militar foi acionada apenas na manhã desta segunda-feira (13) por uma moradora do prédio, que relatou ter encontrado um corpo enrolado em uma coberta dentro da caixa d’água do imóvel.
Além disso, a moradora relatou aos policiais que desde o último sábado (11) a água da residência estava com cheiro e gosto estranho. A mulher autorizou a entrada dos militares no imóvel e eles tiveram acesso a caixa d’água, sendo confirmado que realmente se tratava de um corpo enrolado em uma coberta e que exalava um forte cheiro.
Segundo a PM, no local havia mais residências e uma delas dava acesso a caixa d’água citada. Os policiais perguntaram quem morava na casa e a mulher informou que era o sobrinho dela. Os militares chamaram por algumas vezes por ele, que atendeu a equipe após um certo tempo. Ao aparecer na janela, ele foi reconhecido pelos agentes por seu envolvimento com drogas na região, fato confirmado pela tia.
Foi solicitado então que o indivíduo descesse do imóvel para conversar com os policiais. Aos militares, o homem, de 25 anos, informou que havia passado o final de semana em casa e que não viu ou ouviu nada de anormal. Mas quando o pai dele chegou ao local, a versão do suspeito de que não havia ocorrido nada de anormal foi desmentida, uma vez que o pai relatou ter encontrado um traficante na casa do filho no último sábado (11). 

Relacionamento de 6 meses

O suspeito então resolveu contar a verdade sobre o ocorrido e relatou que na última sexta-feira (10), um traficante do bairro São Marcos havia ido até a casa dele levar crack e levou sua televisão como forma de pagamento. Por volta das 15h daquele dia, Thalita chegou na residência e entrou, uma vez que ele havia deixado o portão destrancado. Horas antes, o casal havia se encontrado nas ruas do bairro e o homem convidou a namorada para ir até a casa dele para consumir entorpecentes. Ele disse que se relacionava com a vítima há aproximadamente seis meses.
Thalita foi encontrada morta na manhã desta segunda (13)
Thalita foi encontrada morta na manhã desta segunda (13) dentro de uma caixa d'água Crédito: Montagem/Reprodução
Após Thalita chegar na residência, eles se desentenderam, pois ela disse que iria embora, pegou o celular e a droga do namorado, que ainda restava na residência. Após discutirem, o casal entrou em luta corporal vindo o homem a aplicar o golpe conhecido como mata-leão na vítima, ocasionando a asfixia mecânica e morte da namorada.
Em seguida, o suspeito deixou o corpo da vítima sobre o colchão, uma vez que o crime ocorreu na parte da tarde. Sabendo que a tia não estava em casa, o homem envolveu o corpo da mulher em uma coberta, arrastou até a sua varanda, que faz divisa com a residência da tia, abriu a caixa d’água e jogou o corpo dentro, vindo a fechar o reservatório.
Segundo a PM, o fato só foi descoberto devido ao gosto e cheiro da água que estava sendo usada normalmente pelos moradores. Ninguém havia desconfiado de algo devido a aparente tranquilidade do suspeito.
A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito de 25 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e liberado aos familiares.

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