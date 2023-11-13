‘Pais estão desolados’, diz parente de menino afogado em parque de Cachoeiro

Menino se afogou em parque aquálico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram/Acqua Park Cachoeiro

Uma familiar, que não quis ser identificada, contou que o menino foi sepultado no domingo (12) em um cemitério particular no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. “Os pais estão desolados. O velório foi algo inexplicável, é muita dor. Estão crucificando o pai, queria que as pessoas parassem, pois ele está sofrendo demais”, disse a mulher.

Os pais do menino são separados. Segundo ela, a criança mora com a mãe, no bairro Zumbi. “No sábado, o pai estava com a criança no parque para um dia de lazer, já a mãe está cuidando da outra filha do casal, de seis meses, internada na Utin”, contou a familiar.

Sobre o afogamento

Segundo registro da Polícia Militar, o pai do menino saiu do local e teria deixado a criança sob a responsabilidade de um amigo, que não viu o afogamento. O pai, ainda conforme a PM, teria se ausentado do local de moto para buscar uma amiga. À polícia, o pai contou que o menino não estava usando boia.

O amigo afirmou aos militares que estava com a filha em uma das piscinas e vigiava o menino de 3 anos que estava em outra, há cerca de 80 metros de distância. Quando saiu da água para buscar um objeto na bolsa, um banhista apareceu com o menino no colo, desacordado, dizendo que ele tinha se afogado.

O homem que tirou o menino da água se apresentou como fisioterapeuta, fez os primeiros-socorros e viu que a vítima estava pálida e sem pulso. Minutos depois chegou a ambulância do Samu, que tentou reanimar o menino, sem sucesso.

O pai do menino e o amigo dele foram encaminhados para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o amigo do pai, de 25 anos, foi atuado em flagrante por homicídio por omissão. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. Já o pai, de 26 anos, foi ouvido e liberado.

O que diz o parque

A direção do parque aquático Acqua Park Cachoeiro informou que nem os dois guardas da piscina, nem as cerca de 50 pessoas que estavam próximas no momento, e nem o rapaz responsável pela criança viram o momento em que ela se afogou. Afirmou que assim que o menino foi avistado, foram feitos os primeiros socorros com a equipe do parque durante três minutos.