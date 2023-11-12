Polícia prende amigo do pai de menino que morreu afogado em parque aquático no ES

7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Google Street View

Correção Erramos: A primeira versão da matéria informava, erroneamente, que o pai da criança havia sido preso, enquanto que o amigo foi liberado pelas autoridades após prestar depoimento. No entanto, de acordo com nota enviada pela Polícia Civil, o amigo foi preso em flagrante pelo crime de homicídio por omissão. O pai, por sua vez, foi ouvido e liberado. As informações foram corrigidas e o título da matéria, atualizado.

O amigo do pai do menino de 3 anos que morreu afogado em um parque aquático, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (11), foi preso em flagrante e autuado por homicídio por omissão. Segundo a lei, pode ser punido por omissão alguém que tem a obrigação legal de cuidar, proteger ou vigiar outra pessoa e não o faz.

Segundo a Polícia Militar, o pai do menino saiu do local e teria deixado a criança sob a responsabilidade do amigo, que não viu o afogamento. O pai, ainda de acordo com a PM, teria teria se ausentado do local de moto para buscar uma amiga. À polícia, o pai contou que o menino não estava usando boia.

O amigo afirmou que estava com a filha em uma das piscinas e vigiava o menino de 3 anos que estava em outra, há cerca de 80 metros de distância. Quando saiu da água para buscar um objeto na bolsa, um banhista apareceu com o menino no colo, desacordado, dizendo que ele tinha se afogado.

O homem que tirou o menino da água se apresentou como fisioterapeuta, fez os primeiros-socorros e viu que a vítima estava pálida e sem pulso. Minutos depois chegou a ambulância do Samu, que tentou reanimar o menino, sem sucesso.

Constatada a morte da criança, o pai do menino e o amigo dele foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na tarde deste sábado (11) para uma ocorrência de afogamento com vítima fatal no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima, uma criança do sexo masculino, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Dois indivíduos, de 25 e 26 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O amigo do pai da criança, de 25 anos, foi autuado em flagrante por homicídio por omissão. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. O pai, de 26 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

O corpo da criança, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O que diz o parque