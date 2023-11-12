Menino que morreu afogado estava sem boia e sozinho em piscina de parque no ES, diz PM

Menino se afogou em parque aquálico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram/Acqua Park Cachoeiro

A criança de 3 anos que morreu afogada em um parque aquático, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde deste sábado (11), estava sozinha na piscina e não usava boia quando se afogou. A informação foi confirmada pela Polícia Militar na manhã deste domingo (12).

Segundo a PM, a direção do parque informou que viu o pai da criança saindo da piscina e deixando o clube em uma moto. Quando retornou, o filho já estava na ambulância do Samu recebendo atendimento.

Ainda segundo a polícia, o pai da criança disse que se ausentou para buscar uma amiga e que ficou fora por aproximadamente dez minutos. Ele confirmou que o menino não estava usando boia e contou ainda que havia deixado o filho sob a responsabilidade de um amigo — que foi preso após o fato —, que também estava no local.

Aos militares, o amigo contou que estava com a filha em uma das piscinas e vigiava o menino que estava em outra, a cerca de 80 metros de distância. Quando saiu da água para buscar um objeto na bolsa, outro banhista apareceu com o menino no colo, desacordado, dizendo que a criança tinha se afogado.

O homem que tirou o menino da água se apresentou como fisioterapeuta, fez os primeiros-socorros e viu que a vítima estava pálida e sem pulso. Minutos depois chegou a ambulância do Samu, que tentou reanimar o menino, sem sucesso.

Constatada a morte da criança, o pai do menino e o amigo dele foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o amigo do pai da criança, de 25 anos, foi autuado em flagrante por homicídio por omissão. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. O pai, de 26 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

O corpo da criança, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A direção do parque aquático Acqua Park Cachoeiro informou que nenhum dos dois guardas da piscina, nem as cerca de 50 pessoas que estavam próximas no momento nem o rapaz responsável pela criança viram o momento em que ela se afogou. Afirmou ainda que assim que o menino foi avistado, foram feitos os primeiros socorros com a equipe do parque durante três minutos.