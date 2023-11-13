Suspeito rouba até chinelos em loja de produtos do Flamengo em Vila Velha

Um homem foi flagrado entrando em uma loja que vende produtos do Flamengo na tarde do último sábado (11), na Glória, em Vila Velha, onde o suspeito roubou celular, dinheiro, joias e até pares de chinelos no comércio. O vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra o suspeito agindo e ordenando que a funcionária da loja recolha itens atrás do balcão. A ação durou poucos segundos até que o homem saísse do estabelecimento.
Segundo apuração da TV Gazeta, o suspeito mandou que a mulher sentasse atrás do balcão. Comerciantes contaram que a mulher saiu da loja assustada. "Ela saiu desesperada, chorando, com medo da situação. Não temos segurança", relatou uma pessoa que não quis se identificar.
Nesta segunda-feira (13), dois dias após o crime, a loja não abriu as portas. Colegas de trabalho da comerciante assaltada reclamam de falta de policiamento.
Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada. A Guarda Municipal de Vila Velha não foi acionada para atender a ocorrência.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que a vítima registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas no momento, segundo a corporação.