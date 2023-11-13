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Crime no sábado

Suspeito rouba até chinelos em loja de produtos do Flamengo em Vila Velha

O vídeo registrado por uma câmera mostra o suspeito agindo e ordenando que a funcionária da loja recolhe itens atrás do balcão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2023 às 16:17

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 16:17

Um homem foi flagrado entrando em uma loja que vende produtos do Flamengo na tarde do último sábado (11), na Glória, em Vila Velha, onde o suspeito roubou celular, dinheiro, joias e até pares de chinelos no comércio. O vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra o suspeito agindo e ordenando que a funcionária da loja recolha itens atrás do balcão. A ação durou poucos segundos até que o homem saísse do estabelecimento.
Segundo apuração da TV Gazeta, o suspeito mandou que a mulher sentasse atrás do balcão. Comerciantes contaram que a mulher saiu da loja assustada. "Ela saiu desesperada, chorando, com medo da situação. Não temos segurança", relatou uma pessoa que não quis se identificar.
Nesta segunda-feira (13), dois dias após o crime, a loja não abriu as portas. Colegas de trabalho da comerciante assaltada reclamam de falta de policiamento.
Loja ficou fechada nesta segunda-feira (13)
Loja ficou fechada nesta segunda-feira (13) após o assalto registrado no fim de semana Crédito: Fabrício Christ
Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada. A Guarda Municipal de Vila Velha não foi acionada para atender a ocorrência.
Polícia Civil, por sua vez, informou que a vítima registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas no momento, segundo a corporação.

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