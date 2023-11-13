Foragido após 'saidinha' é preso por invadir comércios em Jardim da Penha

Foragido após saidinha, suspeito é preso por invadir comércios em Vitória Crédito: Videomonitoramento

Um homem que estava foragido após deixar o presídio em uma 'saidinha' temporária foi preso, na madrugada desta segunda-feira (13), por invadir dois estabelecimentos em Jardim da Penha Vitória . Em ambos casos, ele chegou a quebrar a cerca elétrica dos comércios para entrar.

Segundo a Polícia Militar , militares foram acionados após uma invasão a uma farmácia no bairro. "Durante o deslocamento, a equipe visualizou o suspeito portando um celular e um carregador no pescoço. Ao ser questionado sobre o aparelho, ele não soube informar a procedência, sendo conduzido ao compartimento de segurança da viatura para prosseguir a farmácia", detalhou a corporação.

Chegando à farmácia, os policiais viram o forro caído no chão. "Ao perguntar ao indivíduo se ele tinha invadido o local, o suspeito confessou ter tentado subir pela grade, mas acabou quebrando o forro, depois subiu pelo muro, e chegou ao telhado. De lá conseguiu entrar no estabelecimento e subtrair o celular e o carregador."

O próprio homem, identificado como Junior Ferreira dos Santos, disse que iria colaborar com os policiais. A partir daí, contou que, momentos antes, tinha entrado em um restaurante e levado cerca de R$ 15. "Ao verificar o nome dele, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, que ele alegou ser por conta de uma saidinha do Presídio de Viana", disse a PM.

A Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que a ficha dele tem entradas e saídas do presídio a partir de setembro de 2014, pelos crimes de furto, roubo e receptação. Ele saiu da Penitenciária de Segurança Média II no 06 de novembro de 2023, após uma saidinha, mas não retornou.

Polícia Civil informou que o suspeito "foi autuado em flagrante por furto qualificado e teve um mandado de prisão em seu desfavor cumprido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".

Insegurança

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no bairro. Moradores conversaram com ele e se queixaram sobre a falta de segurança. "Aqui é muito assalto, você tem que sair na rua com a bolsa para frente, ou carregar sacolinha de papel. A gente não tem liberdade, a verdade é essa", disse Maria da Penha.

Peterson Pimentel montou um grupo de moradores e comerciantes chamado "Vizinhos em alerta". Ele relatou que a polícia tem feito ronda, mas que ladrões se infiltram entre moradores em situação de rua: "A turma se droga muito durante o dia e pela madrugada, os infiltrados vão e roubo. Não só comércio, é condomínio também. É uma série de fatores nesse sentido. As cobranças estão sendo feitas tanto ao Ministério Público, quanto ás forças de Segurança e Governo do Estado".