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Furtos em Vitória

Foragido após 'saidinha' é preso por invadir comércios em Jardim da Penha

Junior Ferreira dos Santos foi detido depois de entrar em uma farmácia e acabou confessando que também havia furtado um restaurante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2023 às 13:24

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 13:24

Foragido após saidinha, suspeito é preso por invadir comércios em Vitória
Foragido após saidinha, suspeito é preso por invadir comércios em Vitória Crédito: Videomonitoramento
Um homem que estava foragido após deixar o presídio em uma 'saidinha' temporária foi preso, na madrugada desta segunda-feira (13), por invadir dois estabelecimentos em Jardim da PenhaVitória. Em ambos casos, ele chegou a quebrar a cerca elétrica dos comércios para entrar.
Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados após uma invasão a uma farmácia no bairro. "Durante o deslocamento, a equipe visualizou o suspeito portando um celular e um carregador no pescoço. Ao ser questionado sobre o aparelho, ele não soube informar a procedência, sendo conduzido ao compartimento de segurança da viatura para prosseguir a farmácia", detalhou a corporação. 
Chegando à farmácia, os policiais viram o forro caído no chão. "Ao perguntar ao indivíduo se ele tinha invadido o local, o suspeito confessou ter tentado subir pela grade, mas acabou quebrando o forro, depois subiu pelo muro, e chegou ao telhado. De lá conseguiu entrar no estabelecimento e subtrair o celular e o carregador."
O próprio homem, identificado como Junior Ferreira dos Santos, disse que iria colaborar com os policiais. A partir daí, contou que, momentos antes, tinha entrado em um restaurante e levado cerca de R$ 15. "Ao verificar o nome dele, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, que ele alegou ser por conta de uma saidinha do Presídio de Viana", disse a PM. 
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a ficha dele tem entradas e saídas do presídio a partir de setembro de 2014, pelos crimes de furto, roubo e receptação. Ele saiu da Penitenciária de Segurança Média II no 06 de novembro de 2023, após uma saidinha, mas não retornou.
Polícia Civil informou que o suspeito "foi autuado em flagrante por furto qualificado e teve um mandado de prisão em seu desfavor cumprido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)". 

Insegurança

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no bairro. Moradores conversaram com ele e se queixaram sobre a falta de segurança. "Aqui é muito assalto, você tem que sair na rua com a bolsa para frente, ou carregar sacolinha de papel. A gente não tem liberdade, a verdade é essa", disse Maria da Penha. 
Peterson Pimentel montou um grupo de moradores e comerciantes chamado "Vizinhos em alerta". Ele relatou que a polícia tem feito ronda, mas que ladrões se infiltram entre moradores em situação de rua: "A turma se droga muito durante o dia e pela madrugada, os infiltrados vão e roubo. Não só comércio, é condomínio também. É uma série de fatores nesse sentido. As cobranças estão sendo feitas tanto ao Ministério Público, quanto ás forças de Segurança e Governo do Estado".
A Polícia Militar informou que "a área de Jardim da Penha, em Vitória, é atendida pelo 2º Pelotão da 12ª Companhia Independente, tendo como modalidades de policiamento o radiopatrulha e ciclopatrulhamento, além do DPM 24h. Há também militares em escala ISEO realizando policiamento de quadriciclo pela orla. Ainda, o Programa Patrulha da Comunidade atua em horários estratégicos como reforço na região".

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