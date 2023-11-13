Briga entre torcidas do Vasco e Flamengo termina em atropelamento no ES

Um homem foi vítima de um atropelamento durante uma briga entre torcedores do Vasco e Flamengo na tarde de domingo (12), em Cobilândia, Vila Velha . Segundo a Guarda Municipal, alguns torcedores do Flamengo teriam invadido o local onde os vascaínos estavam reunidos horas antes do jogo do time cruz-maltino. O suspeito seria torcedor do time rubro-negro e, de acordo com a Guarda, atropelou alguns vascaínos. Um homem, que não teve a idade ou nome divulgados, ficou ferido e precisou de atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O vídeo mostra uma pessoa no chão, com torcedores uniformizados ao redor. Guardas municipais aparecem na imagem.

Homem é atropelado durante briga de torcidas de Vasco e Flamengo em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

A nota enviada pela Guarda Municipal de Vila Velha informa que uma equipe estava em patrulhamento na região quando foi acionada com o relato de briga entre torcedores. A briga generalizada começou dentro do estabelecimento e acabou na rua.

Ainda segundo a Guarda, os suspeitos fugiram do local e ninguém foi detido. O carro que utilizado para atropelar vascaínos também não foi localizado. A nota informa ainda que a Guarda permaneceu no local até o último torcedor do Vasco ir embora com segurança.