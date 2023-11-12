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Em Vila Velha

Mulher denuncia homem por importunação sexual em supermercado do ES

De acordo com a vítima, de 20 anos, o suspeito teria filmado as nádegas dela enquanto fazia compras; caso ocorreu em Itapuã, neste domingo (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2023 às 19:59

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 19:59

Uma jovem de 20 anos diz ter sido vítima de importunação sexual dentro de uma unidade do Extrabom, no bairro Itapuã, em Vila Velha, neste domingo (12). Segundo a mulher contou para a Polícia Militar, ela estava em um dos corredores do supermercado, quando percebeu que um homem filmava as nádegas dela. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados, para que a vítima não seja identificada.
Ainda conforme o relato da mulher, ao questioná-lo sobre a filmagem, o suspeito tentou fugir. A vítima disse que foi atrás do homem e, quando os seguranças chegaram para apaziguar a situação, começou a ser coagida pela esposa do suspeito. O indivíduo, então, teria mostrado o que estava na pasta de arquivos apagados do celular para a mulher e testemunhas. Ele também abriu um vídeo em que aparecia filmando o chão e subindo até a região da lombar da jovem.
No momento em que chegaram ao local, militares constataram que o homem estava trancado no banheiro do supermercado, pois temia pela própria integridade física. Para a PM, ele disse que teria acontecido um mal entendido, já que estava no local apenas para comprar uma barra de cereal para a esposa. Alegou também que estava filmando os produtos para saber qual deles levaria. A versão foi confirmada pela companheira do suspeito. O celular dele foi apreendido. 

Supermercado lamenta

Acionado pela reportagem, o Grupo Coutinho, administrador do Extrabom, informou que colabora com as investigações e que entregou imagens do sistema de videomonitoramento para as autoridades policiais. 
"O Grupo Coutinho, ao se deparar com a situação, acionou imediatamente a polícia. Repudiamos qualquer forma de assédio e nos solidarizamos com a vítima", frisou.

O que diz a PC

Já a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento no Plantão Especializado da Mulher (PEM). "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante", disse a corporação, em nota. 

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