Mulher denuncia homem por importunação sexual em supermercado do ES

Uma jovem de 20 anos diz ter sido vítima de importunação sexual dentro de uma unidade do Extrabom, no bairro Itapuã, em Vila Velha , neste domingo (12). Segundo a mulher contou para a Polícia Militar , ela estava em um dos corredores do supermercado, quando percebeu que um homem filmava as nádegas dela. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados, para que a vítima não seja identificada.

Ainda conforme o relato da mulher, ao questioná-lo sobre a filmagem, o suspeito tentou fugir. A vítima disse que foi atrás do homem e, quando os seguranças chegaram para apaziguar a situação, começou a ser coagida pela esposa do suspeito. O indivíduo, então, teria mostrado o que estava na pasta de arquivos apagados do celular para a mulher e testemunhas. Ele também abriu um vídeo em que aparecia filmando o chão e subindo até a região da lombar da jovem.

No momento em que chegaram ao local, militares constataram que o homem estava trancado no banheiro do supermercado, pois temia pela própria integridade física. Para a PM, ele disse que teria acontecido um mal entendido, já que estava no local apenas para comprar uma barra de cereal para a esposa. Alegou também que estava filmando os produtos para saber qual deles levaria. A versão foi confirmada pela companheira do suspeito. O celular dele foi apreendido.

Supermercado lamenta

Acionado pela reportagem, o Grupo Coutinho, administrador do Extrabom, informou que colabora com as investigações e que entregou imagens do sistema de videomonitoramento para as autoridades policiais.

"O Grupo Coutinho, ao se deparar com a situação, acionou imediatamente a polícia. Repudiamos qualquer forma de assédio e nos solidarizamos com a vítima", frisou.

O que diz a PC