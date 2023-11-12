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Ninguém foi preso

Cinco pessoas são baleadas em frente a um bar de Vila Velha

Vítimas são quatro homens, de 26, 49, 50 e 59 anos, e uma mulher, de 59; marcas de tiros ficaram em janelas e paredes da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2023 às 16:16

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 16:16

Um tiroteio em frente a um bar deixou cinco pessoas feridas no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na tarde de sábado (11). Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, criminosos passaram atirando pelo local, aparentemente sem um alvo específico. Várias marcas de tiros ficaram em janelas e paredes da região, além de fragmentos de munição calibre 380. 
Em conversa com a reportagem, testemunhas contaram que os suspeitos são do bairro Alecrim, que vive em disputa pelo tráfico de drogas da região. De acordo com moradores, um toque de recolher teria sido imposto para que estabelecimentos comerciais da Ilha da Conceição não funcionassem naquele horário – o que pode ter motivado o ataque.
Os baleados são quatro homens, de 26, 49, 50 e 59 anos, e uma mulher, também de 59. Eles foram encaminhados para diferentes hospitais da Grande Vitória, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O que diz a PC

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Nenhum suspeito foi detido e, por enquanto, detalhes da investigação não serão divulgados.
A corporação destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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