Cinco pessoas são baleadas em frente a um bar de Vila Velha

TV Gazeta, criminosos passaram atirando pelo local, aparentemente sem um alvo específico. Várias marcas de tiros ficaram em janelas e paredes da região, além de fragmentos de munição calibre 380. Um tiroteio em frente a um bar deixou cinco pessoas feridas no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha , na tarde de sábado (11). Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da, criminosos passaram atirando pelo local, aparentemente sem um alvo específico. Várias marcas de tiros ficaram em janelas e paredes da região, além de fragmentos de munição calibre 380.

Em conversa com a reportagem, testemunhas contaram que os suspeitos são do bairro Alecrim, que vive em disputa pelo tráfico de drogas da região. De acordo com moradores, um toque de recolher teria sido imposto para que estabelecimentos comerciais da Ilha da Conceição não funcionassem naquele horário – o que pode ter motivado o ataque.

Os baleados são quatro homens, de 26, 49, 50 e 59 anos, e uma mulher, também de 59. Eles foram encaminhados para diferentes hospitais da Grande Vitória, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O que diz a PC

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Nenhum suspeito foi detido e, por enquanto, detalhes da investigação não serão divulgados.