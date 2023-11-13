Morador em situação de rua é morto a facadas em Jardim da Penha

Homem em situação de rua é morto a facadas em Jardim da Penha Crédito: Divulgação | PM

Um morador em situação de rua foi morto a facadas na Avenida Dante Michelini , altura de Jardim da Penha , em Vitória , na noite de domingo (12). Manoel Wemerson Melo dos Santos, de 34 anos, foi atingido no peito, abdômen e no ombro durante uma briga. O suspeito foi detido. O nome dele não foi informado.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, policiais estavam passando pela rua quando viram um homem agonizando no chão. Eles pararam e perceberam que bem perto do local havia outro homem em situação de rua, que foi se afastando quando os militares chegaram.

Os agentes pediram apoio médico e, ao mesmo tempo, uma equipe foi atrás do homem que havia fugido. Ele foi encontrado no mesmo quarteirão, escondido embaixo de uma caminhonete. O suspeito, que também tem 34 anos, disse que Manoel era "ladrão de turistas e de marmita de moradores de rua", e que ele já tinha roubado o detido.

Manoel não resistiu aos ferimentos. Segundo a perícia, ele teve seis perfurações no tronco e uma na mão. O suspeito foi levado para a delegacia.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, um facão com manchas de sangue foi encontrado no entorno do local e apreendido.