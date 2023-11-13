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Durante briga

Morador em situação de rua é morto a facadas em Jardim da Penha

Suspeito foi detido e disse que já tinha sido roubado pela vítima; caso aconteceu na Avenida Dante Michelini, na noite de domingo (12)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 nov 2023 às 09:36

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 09:36

Homem em situação de rua é morto a facadas em Jardim da Penha
Homem em situação de rua é morto a facadas em Jardim da Penha Crédito: Divulgação | PM
Um morador em situação de rua foi morto a facadas na Avenida Dante Michelini, altura de Jardim da Penha, em Vitória, na noite de domingo (12). Manoel Wemerson Melo dos Santos, de 34 anos, foi atingido no peito, abdômen e no ombro durante uma briga. O suspeito foi detido. O nome dele não foi informado.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, policiais estavam passando pela rua quando viram um homem agonizando no chão. Eles pararam e perceberam que bem perto do local havia outro homem em situação de rua, que foi se afastando quando os militares chegaram.
Os agentes pediram apoio médico e, ao mesmo tempo, uma equipe foi atrás do homem que havia fugido. Ele foi encontrado no mesmo quarteirão, escondido embaixo de uma caminhonete. O suspeito, que também tem 34 anos, disse que Manoel era "ladrão de turistas e de marmita de moradores de rua", e que ele já tinha roubado o detido.
Manoel não resistiu aos ferimentos. Segundo a perícia, ele teve seis perfurações no tronco e uma na mão. O suspeito foi levado para a delegacia.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, um facão com manchas de sangue foi encontrado no entorno do local e apreendido.
Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O suspeito, de 34 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por homicídio, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".

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