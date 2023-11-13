Homem mata namorada e esconde corpo em caixa d'água de prédio em Colatina

Consta no boletim de ocorrência que moradores do prédio acionaram a PM na manhã desta segunda-feira após verificarem que a água estava saindo da torneira com cor em tonalidade mais escura, parecendo com sangue. O suspeito do crime é morador do edifício e foi localizado pelos militares.

Em relato aos policiais, o homem, que não foi identificado, afirmou que estava com a namorada consumindo drogas, quando os dois tiveram uma discussão, que o motivou a cometer o crime. Segundo o indivíduo, o caso aconteceu na última sexta-feira (10) e, após matar Thalita, ele colocou o corpo da jovem dentro da caixa d’água.