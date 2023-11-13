Homem mata namorada e esconde corpo em caixa d'água de prédio em Colatina

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta dentro da caixa d’água de um prédio no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o namorado confessou ter asfixiado Thalita Vitória Pereira após um desentendimento e colocado o corpo dela no reservatório de água. O suspeito não teve nome e idade divulgados.
Consta no boletim de ocorrência que moradores do prédio acionaram a PM na manhã desta segunda-feira após verificarem que a água estava saindo da torneira com cor em tonalidade mais escura, parecendo com sangue. O suspeito do crime é morador do edifício e foi localizado pelos militares.
Em relato aos policiais, o homem, que não foi identificado, afirmou que estava com a namorada consumindo drogas, quando os dois tiveram uma discussão, que o motivou a cometer o crime. Segundo o indivíduo, o caso aconteceu na última sexta-feira (10) e, após matar Thalita, ele colocou o corpo da jovem dentro da caixa d’água.
A PM informou que Thalita tem passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas as corporações disseram que a ocorrência ainda estava em andamento no momento da publicação desta matéria.