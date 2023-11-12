Jovem morre afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes

De acordo com o registro da Secretaria de Segurança, a vítima estava nadando na lagoa a 20 metros da demarcação de segurança do local e guarda-vidas usaram apitos para alertar o banhista sobre o risco daquele ponto. Os profissionais, então, entraram na água, mas o rapaz afundou no canal da lagoa, antes da chegada dos guardas. Ainda segundo o relato dos guarda-vidas do local, eles mergulharam, mas acharam apenas o boné da vítima.