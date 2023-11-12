Jovem morre afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes

Um rapaz morreu afogado na tarde deste domingo (12) na Lagoa do Siri, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Segurança do município, a vítima tinha 21 anos. O local é um dos pontos turísticos mais frequentados pelos banhistas no balneário.
De acordo com o registro da Secretaria de Segurança, a vítima estava nadando na lagoa a 20 metros da demarcação de segurança do local e guarda-vidas usaram apitos para alertar o banhista sobre o risco daquele ponto. Os profissionais, então, entraram na água, mas o rapaz afundou no canal da lagoa, antes da chegada dos guardas. Ainda segundo o relato dos guarda-vidas do local, eles mergulharam, mas acharam apenas o boné da vítima.
Após três horas de buscas, com o apoio de guarda-vidas de Itapemirim e do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado. A reportagem procurou a Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, mas ainda não houve retorno sobre o caso.