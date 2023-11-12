Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral Sul

Jovem morre afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes

Resgate do corpo do rapaz, de 21 anos, foi acompanhado por banhistas no local na tarde deste domingo (12)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 nov 2023 às 18:41

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 18:41

Jovem que morreu afogado tinah 21 anos
Jovem que morreu afogado tinah 21 anos Crédito: Janaya Santos
Um rapaz morreu afogado na tarde deste domingo (12) na Lagoa do Siri, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.  Segundo a Secretaria de Segurança do município, a vítima tinha 21 anos. O local é um dos pontos turísticos mais frequentados pelos banhistas no balneário.
De acordo com o registro da Secretaria de Segurança, a vítima estava nadando na lagoa a 20 metros da demarcação de segurança do local e guarda-vidas usaram apitos para alertar o banhista sobre o risco daquele ponto. Os profissionais, então, entraram na água, mas o rapaz afundou no canal da lagoa, antes da chegada dos guardas.  Ainda segundo o relato dos guarda-vidas do local, eles mergulharam, mas acharam apenas o boné da vítima.
Após três horas de buscas, com o apoio de guarda-vidas de Itapemirim e do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado.  A reportagem procurou a Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, mas ainda não houve retorno sobre o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Bombeiros Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados