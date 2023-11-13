Verão abre 3 mil vagas de emprego temporário no ES

Quiosques da Praia da Curva da Jurema, em Vitória, terão reforço de pessoal Crédito: Carlos Alberto Silva

A estação mais quente do ano começa oficialmente apenas no dia 22 de dezembro, mas o setor de serviços no Espírito Santo já se movimenta para atender ao aumento da demanda de clientes. Bares, restaurantes, hotéis, parques aquáticos, supermercados e outros segmentos devem abrir, ao menos, 3 mil empregos no verão

Há chances para camareira, garçom, cozinheiro, vendedor de picolé, recreador, entre outras oportunidades. Em alguns estabelecimentos, as contratações são constantes e não apenas neste período. Os interessados devem ficar atentos ao modelo de atendimento adotado por cada empresa.

Segundo o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, a previsão é de que sejam abertos, no setor, 2 mil postos de trabalho no verão em todo o Estado.

Para aprimorar o atendimento, a entidade, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para os cursos de captação de Técnicas de Atendimento e Qualidade no Atendimento. O treinamento ocorre em Guarapari e os interessados podem ter mais informações no site do Sindbares

Nos quiosques de Vitória, localizados nas praias de Camburi e Curva da Jurema , a expectativa é de que tenha um crescimento de 25% a 30% no número de postos de trabalho.

O vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem no Espírito Santo (Sindihotéis-ES), Gustavo Guimarães, comenta que as contratações no segmento devem começar no final de novembro, após negociação da convenção coletiva.

“A procura por hospedagem ainda não está muito acentuada, por isso, as contratações ainda não começaram de forma volumosa. Entretanto, as expectativas são boas. Como em outros verões, hotéis e pousadas devem aumentar de 10 a 15% o número de funcionários”, estima.

Quem procura um espaço no setor de serviços pode ir a uma das agências do Sine para se candidatar. Na unidade de Anchieta, o coordenador Gustavo Rovetta da Silva destaca que os empresários do Sul do Estado já começaram a contratar.

“A demanda deve crescer na segunda quinzena de novembro. Tivemos, recentemente, vagas em um hotel de Ubu e outros estabelecimentos na região. A tendência é só aumentar. Acredito que via Sine de Anchieta deverão ser abertas de 100 a 120 vagas”, aponta.

Outro grande volume de vagas devem surgir em casas noturnas. Uma delas é a Allmar, antigo Café de La Musique, em Guarapari, que já tem três eventos marcados para janeiro. O empresário e sócio da marca, Eduardo Pagani, informa que a previsão é selecionar 400 trabalhadores temporários.

Ele explica que cada equipe é responsável pelas contratações, como segurança, bar, limpeza, bilheteria e portaria. As oportunidades devem ser abertas no final de novembro e os interessados devem ficar de olho nas redes sociais.

Confira algumas vagas

AJELLSO

A fábrica está cadastrando ambulantes interessados em vender picolé nas praias da Grande Vitória. São cerca de 50 vagas. A remuneração vai depender do desempenho de cada profissional.

Como se cadastrar: Os interessados devem procurar a fábrica da Ajellso, em Santa Mônica, Vila Velha. Para fazer a inscrição, é necessário levar os seguintes documentos: comprovante de residência, cópia do CPF, número para contato pessoal, número de alguém para referência.

EXTRABOM

A oferta é de 196 vagas para atuar no quadro temporário de verão em Guarapari. Os postos são para açougueiro, auxiliar de padaria, cozinheiro, confeiteiro, embalador, operador de caixa, operador de frios, padeiro, repositor e repositor de depósito.

Também há 40 vagas para a região de Jacaraípe, na Serra, para o Atacado Vem e Extrabom.

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro no site os interessados podem fazer o cadastro no site www.grupocoutinho.com ou enviar o currículo para o WhatsApp (27 99245-5556).

Para as oportunidades de Jacaraípe, o candidato pode fazer entrevista presencial no Extrabom do Extracenter, onde há um polo de Recrutamento e Seleção, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

SINE DE ANCHIETA

Devem ser abertas entre 100 a 120 oportunidades de trabalho na região Sul do Estado, em hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes, entre outros segmentos.

Como se cadastrar: os interessados podem procurar a unidade, que fica na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro; ou enviar o currículo para o e-mail: : os interessados podem procurar a unidade, que fica na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro; ou enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

BAR E RESTAURANTE CARANGUEJO DO ASSIS

As contratações para o fim de ano já começaram, com uma oferta de 35 vagas até dezembro.

Vagas:

Cumim (10)



Copeira (5)



Auxiliar de cozinha (10)



Garçom (5)



Cozinheira (5)



Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail: os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail: [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 99768-4589.

BACANA CHURRASCARIA

A oferta é de 46 oportunidades, distribuídas por duas unidades.

Unidade da Praia da Costa: 29

Ajudante de churrasqueiro (3)



Auxiliar de cozinha (4)



Barman (2)



Caixa (2)



Copeiro (2)



Cozinheiro (2)



Garçom (3)



Recepcionista (2)



Recreação (4)



Faxineiro (3)



Orientador de estacionamento (2)



Unidade de Bairro de Fátima: 17

Ajudante de churrasqueiro (2)



Auxiliar de cozinha (2)



Churrasqueiro (1)



Cozinheiro (2)

Recreação (4)



Barman (2)



Copeiro (2)



Faxineiro (2)



Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail: [email protected]

ILHA DO CARANGUEJO

Estão abertas 13 vagas, distribuídas pelas unidades de Vitória e Vila Velha. As oportunidades são para os seguintes cargos:

Auxiliar de bar

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de garçom

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção

Churrasqueiro

Copeiro

Cozinheiro (a)

Garçom

Passador de carnes

Recepcionista

Subcoordenador de produção

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no os interessados podem cadastrar o currículo no site.

MAHO E BISTRÔ SALDANHA

O Maho, na Praia de Camburi, e o Bistrô Saldanha, no Centro de Vitória, estão à procura de profissionais freelancer para o verão, com chances para barista/bartender, garçom, copeiro, auxiliar de cozinha e cozinheiro.

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para os seguintes números de WhatsApp: Maho (27 99962-3251) e Bistrô Saldanha (27 99821-9656).

ACQUAMANIA

O parque aquático trabalha com contratos intermitentes, que são aqueles de prestação de serviços de forma esporádica. A partir do dia 27 de dezembro até o final de janeiro, o empreendimento vai funcionar todos os dias. Em outras épocas do ano, a abertura ocorre apenas nos fins de semana.

As oportunidades serão para cozinheiro, ajudante de cozinha, garçom, atendente, operador de caixa, salva-vidas (certificado pelos Bombeiros) e monitor de entretenimento.

Como se cadastrar: a preferência será por quem já tem experiência. Os interessados devem enviar currículo para: a preferência será por quem já tem experiência. Os interessados devem enviar currículo para: [email protected]

PARQUE DO CHINA

A contratação é feita por setor e a procura por trabalhadores é constante. As chances são para garçom, limpeza e camareira, por exemplo.