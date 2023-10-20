Black Friday e Natal: lojas no ES abrem 1.500 vagas de emprego

A estimativa é contratar até 200 colaboradores para as vendas de fim de ano no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

As contratações de fim de ano movimentam o comércio. Isso porque os lojistas precisam reforçar as equipes para dar conta da demanda de clientes que querem garantir as ofertas da Black Friday e os presentes de Natal.

A expectativa é de que sejam abertas, ao menos, 1.500 vagas de emprego para cargos como vendedor, caixa e estoquista. O maior quantitativo de postos está disponível nos shoppings, com 1.250 chances, mas há oportunidades também em lojas dos bairros Praia do Canto, em Vitória , e Glória, em Vila Velha

Os interessados já podem separar o currículo para entregá-los, de acordo com a orientação de cada estabelecimento.

Confira onde estão as vagas

POLO DE CONFECÇÕES DA GLÓRIA

[email protected]. A estimativa da Uniglória é contratar 150 pessoas, entre vendedoras, atendentes de loja e caixa. Os interessados devem mandar o currículo para o e-mail

PRAIA DO CANTO

Os lojistas da Praia do Canto estão otimistas com as vendas de fim de ano. Segundo o presidente da Associação Comercial do bairro, César Saade, a previsão é de que a região tenha um crescimento de 5%, em relação ao ano passado.

A previsão é de que sejam contratados entre 100 e 120 trabalhadores temporários. A entrega do currículo deve ser feita diretamente nas lojas.

SHOPPING VILA VELHA

O centro de compras prevê contratar entre 150 a 200 trabalhadores para atuarem entre as vendas da Black Friday e Natal. O diretor da CDL Vitória e presidente da Associação de Lojistas do Shopping Vila Velha, Pablo Vitorazzi, estima que 20% desse total devem ser efetivados depois do contrato temporário.

SHOPPING VITÓRIA

No Shopping Vitória, no mínimo 300 vagas de emprego devem ser geradas, sendo 100 vagas com as novas operações no empreendimento e 200 vagas extras para o fim de ano.

Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis na aba 'Trabalhe Conosco', no site do Shopping Vitória . No endereço eletrônico, há a possibilidade de enviar o currículo diretamente para as lojas. Os candidatos também devem acompanhar as divulgações e entrar em contato nos canais de comunicação das próprias marcas.

SHOPPING MONTSERRAT

No Shopping Montserrat, na Serra , a expectativa é de que sejam abertas cerca de 150 vagas de emprego temporários. As oportunidades são para vendedores, caixas, estoquistas, entre outros postos. Os interessados podem acompanhar a divulgação das vagas pelas redes sociais do shopping ou procurar diretamente as lojas para a entrega dos currículos.

SHOPPING MOXUARA

No Shopping Moxuara, em Cariacica , devem ser abertas cerca de 200 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. Haverá oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros. Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site do Shopping Moxuara

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, a estimativa é de que sejam abertas cerca de 200 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento, com oportunidades para cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, garçom, auxiliar de cozinha, entre outros. Os interessados podem acompanhar a divulgação das vagas pelas redes sociais do shopping ou procurar diretamente as lojas para a entrega dos currículos.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

No Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, devem ser abertas cerca de 200 vagas temporárias de emprego, com oportunidades para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, garçom, auxiliar de cozinha.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo endereço do Shopping Praia da Costa

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA