3.117 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.117 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (16). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 259. Há oportunidades para atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, engenheiro civil, cuidador de pessoas idosas e dependentes, técnico de refrigeração, serralheiro de alumínio, entre outras chances. 259. Há oportunidades para atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, engenheiro civil, cuidador de pessoas idosas e dependentes, técnico de refrigeração, serralheiro de alumínio, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 702, das quais 70 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, porteiro, operador de retroescavadeira, técnico de enfermagem, operador de máquinas, atendente, lanterneiro, eletricista automotivo, mecânico de caminhão, entre outros postos. : 702, das quais 70 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, porteiro, operador de retroescavadeira, técnico de enfermagem, operador de máquinas, atendente, lanterneiro, eletricista automotivo, mecânico de caminhão, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 898. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, armador de ferro, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, designer de sobrancelha, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. 898. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, armador de ferro, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, designer de sobrancelha, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 304. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de motorista, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, operador de caixa, repositor em supermercado, técnico de apoio ao usuário de informática, entre outras chances. 304. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de motorista, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, operador de caixa, repositor em supermercado, técnico de apoio ao usuário de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 196. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, auxiliar de estoque, auxiliar operacional de logística, motorista carreteiro, operador de empilhadeira, recuperador de crédito, entre outras chances. 196. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, auxiliar de estoque, auxiliar operacional de logística, motorista carreteiro, operador de empilhadeira, recuperador de crédito, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 67. Há oportunidades para motorista de van, auxiliar de frigorífico, subchefe de cozinha, confeiteiro, cozinheiro, entre outros postos. 67. Há oportunidades para motorista de van, auxiliar de frigorífico, subchefe de cozinha, confeiteiro, cozinheiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 140. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de asfalto, analista de manutenção, auxiliar de linha de produção, bombeiro hidráulico, motoboy, operador de ponte rolante, entre outras chances. : 140. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de asfalto, analista de manutenção, auxiliar de linha de produção, bombeiro hidráulico, motoboy, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 94. Há oportunidades para auxiliar de padaria, caldeireiro industrial, lixador, promotor de vendas externas, servente de obras, técnico de enfermagem do trabalho, operador de máquinas e equipamentos, entre outras chances. 94. Há oportunidades para auxiliar de padaria, caldeireiro industrial, lixador, promotor de vendas externas, servente de obras, técnico de enfermagem do trabalho, operador de máquinas e equipamentos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 214. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, balconista, carregador expedição, chapeiro, eletricista de rede, movimentador de mercadoria, técnico em higienização de sofá, entre outras chances. 214. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, balconista, carregador expedição, chapeiro, eletricista de rede, movimentador de mercadoria, técnico em higienização de sofá, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 123. Há oportunidades para designer gráfico, assistente financeiro, agente de microcrédito, auxiliar administrativo, camareira, jardineiro, mecânico de manutenção industrial, entre outras chances. : 123. Há oportunidades para designer gráfico, assistente financeiro, agente de microcrédito, auxiliar administrativo, camareira, jardineiro, mecânico de manutenção industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 103 Há oportunidades para técnico de segurança do trabalho, lavador de veículos, motorista de caminhão caçamba, operador de trator escavadeira, operador de pneu, pedreiro, entre outras chances. 103 Há oportunidades para técnico de segurança do trabalho, lavador de veículos, motorista de caminhão caçamba, operador de trator escavadeira, operador de pneu, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 47. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, ajudante de estrutura metálica, operador de roçadeira, técnico em eletrotécnica, lavador de carros, entre outras chances. : 47. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, ajudante de estrutura metálica, operador de roçadeira, técnico em eletrotécnica, lavador de carros, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.