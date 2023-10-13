Samu abre seleção para motorista e técnico de enfermagem no ES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) 192 está com inscrições abertas para dois processos seletivos . As oportunidades são para motorista socorrista e técnico em enfermagem.

O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de 100 profissionais, com 50 chances para cada cargo. O regime de trabalho será conforme as Leis de Consolidação do Trabalho (CLT), inclusive no que diz respeito ao período de experiência, e com base em convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Para ambos os cargos, o regime de trabalho é de plantão de 12 horas, com escala de 12h/36h diurnas ou noturnas. A carga horária mensal é de 180 horas.

A remuneração para motorista socorrista é de R$ 2.245,01, enquanto os técnicos de enfermagem socorrista de R$ 2.243,26, mais R$ 477,19 (complemento piso salarial enfermagem – Lei 14.434/22, conforme legislação vigente). Todos recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 24 por plantão, além de insalubridade.

Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 23 de outubro de 2023, no site do Samu 192

O candidato ao cargo de condutor socorrista exige que o candidato tenha:

Mais de 21 anos;

Ensino médio completo;



Carteira de habilitação na categoria D ou E (dentro da validade);



Experiência como motorista profissional ou condutor de veículo de emergência;



Curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade;



Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) carga horária mínima de 200h.



Já os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem socorrista precisam ter:

Habilitação técnica em enfermagem;

Ser registrado no conselho de classe;



Experiência mínima exigida no edital;



Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200h.



Ambulância do Samu/192 Crédito: Divulgação | Sesa

De acordo com os editais, não serão aceitos cursos realizados na modalidade EAD/On-line.

A convocação será feita de acordo com a necessidade e conveniência do serviço do Samu 192. Os candidatos serão contatados por e-mail e telefone, sendo necessário que o candidato mantenha atualizados os dados de cadastro.

Confira as etapas

CONDUTOR SOCORRISTA

1ª Etapa: Inscrição e Avaliação de currículo

2ª Etapa: Prova teórica



Data: 30/10/2023



Horário: 7h



Local: Central SAMU192-ES



3ª Etapa: Comprovação de documentos e Entrevista de Análise de Perfil

Comprovação de documentos e Entrevista de Análise de Perfil Data: 30/10/2023



Horário: Após o término da prova teórica



Local: Central SAMU192-ES



4ª Etapa: Prova prática - APH

Prova prática - APH Data: 30/10/2023



Horário: Após o término da Entrevista de Perfil



Local: Central SAMU192-ES



4ª Etapa: : Prova prática - Trânsito

: Prova prática - Trânsito Data: 31/10/2023

Horário: 7h



Local: Central SAMU192



5ª Etapa: Avaliação psicológica

Avaliação psicológica Data: 01/11/2023



Horário: 7h



Local: Central SAMU192



6ª Etapa: Entrevista técnica: arguição

Entrevista técnica: arguição Data: 01/11/2023



Horário: Após término da avaliação Psicológica



Local: Central SAMU192



7ª Etapa: Admissão /Integração

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA

1ª Etapa: Inscrição e avaliação de currículo

2ª Etapa: Prova teórica

Prova teórica Data: 26/10/2023



Horário: 7h



Local: Central SAMU 192 – Serra/ES



3ª Etapa: Comprovação de Documentos e Entrevista de Análise de Perfil

Comprovação de Documentos e Entrevista de Análise de Perfil Data: 26/10/2023



Horário: Após o término da prova teórica



Local: Central SAMU 192 – Serra/ES



4ª Etapa: Prova prática

Prova prática Data: 26/10/2023



Horário: Após o término da prova teórica



Local: Central SAMU 192 – Serra/ES



5ª Etapa: Avaliação psicológica

Avaliação psicológica Data: 27/10/2023



Horário: 07h



Local: Central SAMU 192 – Serra/ES



6ª Etapa: Entrevista técnica: arguição

Entrevista técnica: arguição Data: 27/10/2023



Horário: Após o término da Avaliação Psicológica



Local: Central SAMU 192 – Serra/ES

