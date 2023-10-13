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100 vagas

Samu abre seleção para motorista e técnico de enfermagem no ES

Interessados podem se inscrever até 23 de outubro; candidatos farão provas teóricas e práticas, de acordo com cronograma de cada cargo; vagas são para níveis médio e técnico

Publicado em 

13 out 2023 às 16:34

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 16:34

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 está com inscrições abertas para dois processos seletivos. As oportunidades são para motorista socorrista e técnico em enfermagem.
O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de 100 profissionais, com 50 chances para cada cargo. O regime de trabalho será conforme as Leis de Consolidação do Trabalho (CLT), inclusive no que diz respeito ao período de experiência, e com base em convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Para ambos os cargos, o regime de trabalho é de plantão de 12 horas, com escala de 12h/36h diurnas ou noturnas. A carga horária mensal é de 180 horas.
A remuneração para motorista socorrista é de R$ 2.245,01, enquanto os técnicos de enfermagem socorrista de R$ 2.243,26, mais R$ 477,19 (complemento piso salarial enfermagem – Lei 14.434/22, conforme legislação vigente). Todos recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 24 por plantão, além de insalubridade.
Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 23 de outubro de 2023, no site do Samu 192
O candidato ao cargo de condutor socorrista exige que o candidato tenha:
  • Mais de 21 anos;
  • Ensino médio completo;
  • Carteira de habilitação na categoria D ou E (dentro da validade);
  • Experiência como motorista profissional ou condutor de veículo de emergência;
  • Curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade;
  • Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) carga horária mínima de 200h.
Já os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem socorrista precisam ter:
  • Habilitação técnica em enfermagem;
  • Ser registrado no conselho de classe;
  • Experiência mínima exigida no edital;
  • Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200h.
Ambulância do Samu/192
Ambulância do Samu/192 Crédito: Divulgação | Sesa
De acordo com os editais, não serão aceitos cursos realizados na modalidade EAD/On-line.
A convocação será feita de acordo com a necessidade e conveniência do serviço do Samu 192. Os candidatos serão contatados por e-mail e telefone, sendo necessário que o candidato mantenha atualizados os dados de cadastro.

Confira as etapas

CONDUTOR SOCORRISTA
1ª Etapa: Inscrição e Avaliação de currículo
  • 2ª Etapa: Prova teórica
  • Data: 30/10/2023
  • Horário: 7h
  • Local: Central SAMU192-ES
  • 3ª Etapa: Comprovação de documentos e Entrevista de Análise de Perfil
  • Data: 30/10/2023
  • Horário: Após o término da prova teórica
  • Local: Central SAMU192-ES
  • 4ª Etapa: Prova prática - APH
  • Data: 30/10/2023
  • Horário: Após o término da Entrevista de Perfil
  • Local: Central SAMU192-ES
  • 4ª Etapa: : Prova prática - Trânsito
  • Data: 31/10/2023
  • Horário: 7h
  • Local: Central SAMU192
  • 5ª Etapa: Avaliação psicológica
  • Data: 01/11/2023
  • Horário: 7h
  • Local: Central SAMU192
  • 6ª Etapa: Entrevista técnica: arguição
  • Data: 01/11/2023
  • Horário: Após término da avaliação Psicológica
  • Local: Central SAMU192
7ª Etapa: Admissão /Integração
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA
1ª Etapa: Inscrição e avaliação de currículo
  • 2ª Etapa: Prova teórica
  • Data: 26/10/2023
  • Horário: 7h
  • Local: Central SAMU 192 – Serra/ES
  • 3ª Etapa: Comprovação de Documentos e Entrevista de Análise de Perfil
  • Data: 26/10/2023
  • Horário: Após o término da prova teórica
  • Local: Central SAMU 192 – Serra/ES
  • 4ª Etapa: Prova prática
  • Data: 26/10/2023
  • Horário: Após o término da prova teórica
  • Local: Central SAMU 192 – Serra/ES
  • 5ª Etapa: Avaliação psicológica
  • Data: 27/10/2023
  • Horário: 07h
  • Local: Central SAMU 192 – Serra/ES
  • 6ª Etapa: Entrevista técnica: arguição
  • Data: 27/10/2023
  • Horário: Após o término da Avaliação Psicológica
  • Local: Central SAMU 192 – Serra/ES
7ª Etapa: Admissão /Integração

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