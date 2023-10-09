Edital do concurso da Assembleia Legislativa do ES sai até dezembro

Sede da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa está previsto para ser divulgado até dezembro. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (9).

“Nós concluímos o Programa de Aposentadoria Incentivada e agora nossos técnicos estão identificando as necessidades da Assembleia para realizarmos o concurso. Inicialmente, serão oferecidas 27 vagas, mas os cargos e salários ainda não estão definidos. Nossa meta é lançar o edital do concurso ainda este ano”, antecipou o presidente.