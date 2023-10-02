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41 oportunidades

MiniPreço anuncia abertura de novas lojas e abre vagas de emprego

Novas unidades vão funcionar na Serra e em Vila Velha; grupo empresarial ainda tem outros quatro estabelecimentos no Espírito Santo. Veja como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 out 2023 às 13:35

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 13:35

MiniPreço tem vagas de emprego
MiniPreço tem vagas de emprego Crédito: Divulgação
A Rede MiniPreço vai abrir duas novas lojas em breve e gerar empregos nas mais diferentes funções. Além disso, há postos de trabalho disponíveis em outras unidades comerciais da empresa. Ao todo, são 41 oportunidades.
Os estabelecimentos vão funcionar no shopping Day by Day, na Avenida Mário da Silva Nunes, nº 611, em Jardim Limoeiro, na Serra, e na Av. Carlos Lindemberg, nº 2281, na Glória, em Vila Velha. As contratações, entretanto, já começaram.
Os currículos devem ser cadastrados no site de carreiras do grupo empresarial. Também é possível fazer a entrega do documento em uma das unidades.
A empresa, além do salário, oferece um pacote de benefícios e projeção salarial acima da base de comércio, além de oportunidades de crescimento.
A rede MiniPreço foi criada no ano de 1998 na cidade de Curitiba (PR) e conta hoje com 700 colaboradores diretos e indiretos, somando aproximadamente 30 lojas distribuídas em três estados: Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.

Confira as vagas

As oportunidades estão disponíveis nas seis unidades.
  • Loja de Jardim Marilândia (Vila Velha): 7 vagas para operador de loja e 6 para auxiliar de estoque
  • Loja de Vitória: 9 vagas para operador de loja e 1 para pessoa com deficiência. 
  • Loja de Laranjeiras Velha (Serra): 4 vagas para operador de loja e 1 para fiscal de loja
  • Loja de Linhares:  3 vagas para operador de loja e 1 para pessoa com deficiência 
  • Loja de Glória (Vila Velha): 4 vagas para operador de loja
  • Loja de Day by Day (Serra): 4 vagas para operador de loja e 1 para fiscal de loja

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