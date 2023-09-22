Evento de moda tem 2.800 vagas de emprego temporário no ES

Um evento de moda vai gerar 2.800 vagas de emprego temporário no Espírito Santo nas próximas semanas. Há postos para cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção, caixa e vendedor. Os profissionais vão atender os expositores durante o outlet e para a limpeza do local.
Também haverá postos de trabalho na montagem da convenção, que começa no dia 3 de outubro. Neste caso, será necessário contratar ajudante de carga e descarga, montagem, marceneiro, eletricista, entre outros profissionais.
A feira de varejo Exagerado será realizada no período de 10 a 15 de outubro, no Pavilhão de Carapina, Serra.
Os interessados devem ter mais de 18 anos e alguma experiência em vendas (para o cargo de vendedor). Os interessados podem se cadastrar no site.
A expectativa da organização é de que 300 mil pessoas passem pelo espaço durante o evento, gerando uma movimentação de R$ 40 milhões. Serão 350 expositores e a presença de mais de segmentos de modas feminina, masculina e infantil, acessórios, beleza, gastronomia, móveis, eletrodomésticos, casa, mesa e banho.
De acordo com a Alfaiataria de Ideias, responsável pela feira, o primeiro dia (10), chamado de Exagerado de Carteirinha, será apenas para convidados e vai funcionar das 18 às 22 horas.
De 11 a 15 de outubro, o público poderá visitar o espaço das 10h às 22h, com entrada franca.
O organizador do evento, Victor de Castro, ressalta que a feira movimenta a economia, gerando não só empregos, e também o turismo.
“É muito bacana ver o crescimento do evento a cada ano, em números de empregos gerados, expositores, público, que há quase 10 anos, e incluindo a pandemia onde fizemos questão de colocar um evento de vendas online no ar, o evento é um incentivador do pequeno negócio e busca fortalecer a indústria capixaba em diferentes segmentos”, afirma.