Mais de 3.225 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Sine de Linhares tem 198 vagas de trabalho com carteira assinada Crédito: Diezo Gomes

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.225 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (18). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 441. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, montador de estruturas metálicas, office-boy, projetista de móveis, serralheiro, entre outras chances. 441. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, montador de estruturas metálicas, office-boy, projetista de móveis, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 545, das quais 54 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico em logística, pedreiro, carpinteiro, eletricista de manutenção, técnico de segurança do trabalho, entre outros postos. 545, das quais 54 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico em logística, pedreiro, carpinteiro, eletricista de manutenção, técnico de segurança do trabalho, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 855. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, armador, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, carpinteiro, confeiteiro, eletricista, encanador, mecânico industrial, operador de caixa, entre outras chances. : 855. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, armador, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, carpinteiro, confeiteiro, eletricista, encanador, mecânico industrial, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 214. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, embalador, operador de caixa, repositor em supermercado, vendedor interno, entre outras chances. 214. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, embalador, operador de caixa, repositor em supermercado, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 217. Há oportunidades para porteiro, passadeira, técnico de informática, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, gesseiro, fiscal de loja, dedetizador, auxiliar de estoque, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 41. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de limpeza, garçom, mecânico, caldeireiro, entre outros postos. 41. Há oportunidades para balconista de lanchonete, auxiliar de limpeza, garçom, mecânico, caldeireiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 186. Há oportunidades para agente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços, costureira de reparação de roupas, auxiliar de viagens, mecânico industrial, motorista de ônibus, entre outras chances. 186. Há oportunidades para agente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços, costureira de reparação de roupas, auxiliar de viagens, mecânico industrial, motorista de ônibus, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 226. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, babá, laminador, lixador, pintor, representante comercial, soldador, entre outras chances. 226. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, babá, laminador, lixador, pintor, representante comercial, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 198. Há oportunidades para armador oficial pleno, auxiliar mecânico, auxiliar de linha de produção, carpinteiro oficial, montador, oficial polivalente, pedreiro oficial pleno, vidraceiro instalador, entre outras chances. 198. Há oportunidades para armador oficial pleno, auxiliar mecânico, auxiliar de linha de produção, carpinteiro oficial, montador, oficial polivalente, pedreiro oficial pleno, vidraceiro instalador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 225. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de elétrica, , entre outras chances. 225. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de elétrica, , entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.