Reunião entre o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço e o vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum Crédito: Leonardo Tononi/Vice-Governadoria

O Grupo Boticário vai fazer um investimento de R$ 100 milhões até 2025 para ampliar o centro de estocagem e distribuição de produtos instalado no Espírito Santo. A área, localizada na Serra , vai triplicar de tamanho: passará dos atuais 10 mil metros quadrados para 30 mil metros quadrados. Com a expansão, a expectativa da empresa é criar 150 novos postos de trabalho permanentes até 2025.

O investimento foi alinhado em uma reunião, nesta segunda-feira (31), no Palácio Anchieta, em Vitória, com as presenças do vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, do governador Renato Casagrande e do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço

"O novo investimento é um passo importante na expansão das nossas atividades logísticas para atender aos nossos consumidores de forma excelente e um reforço do nosso compromisso e relacionamento de longo prazo com o Estado capixaba", afirma Artur Grynbaum do Grupo Boticário.

Your browser does not support the audio element. Boticário investe R$ 100 milhões e vai abrir 150 empregos no ES

No encontro realizado nesta segunda (31), foi reforçada a parceria entre a empresa e o governo do Estado por intermédio de incentivos do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES). O objetivo dessa política pública é potencializar a competitividade das empresas instaladas no Espírito Santo, tendo como contrapartida a realização de investimentos, além da manutenção e geração de emprego e renda.

"O Espírito Santo é um Estado com gestão fiscal equilibrada, que traz segurança para os investidores e, nos últimos anos, temos criado políticas públicas atrativas. Muitas empresas têm vindo para o Espírito Santo sabendo que aqui é seguro para investir. Essa parceria público-privado traz desenvolvimento e gera emprego e renda para os capixabas", destaca Casagrande.

Com o investimento, o centro de distribuição do Espírito Santo passará a ser o quarto maior do Grupo Boticário, entre os oito existentes no Brasil. Atualmente, a empresa emprega 212 trabalhadores formais na unidade capixaba. Presente em 50 países, o grupo brasileiro é dono das marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?; BeautyBox, Vult, O.u.i, Dr. JONES, Truss e do marketplace Beleza na Web, entre outros ativos.