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Novo investimento

Boticário investe R$ 100 milhões e vai abrir 150 empregos no ES

Empresa vai ampliar centro de distribuição localizado na Serra, que passará de 10 mil para 30 mil metros quadrados até 2025

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 16:08
Reunião no Palácio Anchieta entre o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço e o vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum
Reunião entre o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço e o vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum Crédito: Leonardo Tononi/Vice-Governadoria
O Grupo Boticário vai fazer um investimento de R$ 100 milhões até 2025 para ampliar o centro de estocagem e distribuição de produtos instalado no Espírito Santo. A área, localizada na Serra, vai triplicar de tamanho: passará dos atuais 10 mil metros quadrados para 30 mil metros quadrados. Com a expansão, a expectativa da empresa é criar 150 novos postos de trabalho permanentes até 2025.
O investimento foi alinhado em uma reunião, nesta segunda-feira (31), no Palácio Anchieta, em Vitória, com as presenças do vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, do governador Renato Casagrande e do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.
"O novo investimento é um passo importante na expansão das nossas atividades logísticas para atender aos nossos consumidores de forma excelente e um reforço do nosso compromisso e relacionamento de longo prazo com o Estado capixaba", afirma Artur Grynbaum do Grupo Boticário.
Boticário investe R$ 100 milhões e vai abrir 150 empregos no ES

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No encontro realizado nesta segunda (31), foi reforçada a parceria entre a empresa e o governo do Estado por intermédio de incentivos do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES). O objetivo dessa política pública é potencializar a competitividade das empresas instaladas no Espírito Santo, tendo como contrapartida a realização de investimentos, além da manutenção e geração de emprego e renda.
"O Espírito Santo é um Estado com gestão fiscal equilibrada, que traz segurança para os investidores e, nos últimos anos, temos criado políticas públicas atrativas. Muitas empresas têm vindo para o Espírito Santo sabendo que aqui é seguro para investir. Essa parceria público-privado traz desenvolvimento e gera emprego e renda para os capixabas", destaca Casagrande.
Com o investimento, o centro de distribuição do Espírito Santo passará a ser o quarto maior do Grupo Boticário, entre os oito existentes no Brasil. Atualmente, a empresa emprega 212 trabalhadores formais na unidade capixaba. Presente em 50 países, o grupo brasileiro é dono das marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?; BeautyBox, Vult, O.u.i, Dr. JONES, Truss e do marketplace Beleza na Web, entre outros ativos.
"Como não comemorar mais um investimento como esse? O governo do Estado tem essa missão de apoiar os empreendedores. Crescimento e desenvolvimento econômico e social estão permanentemente em nossa pauta de atuação", ressalta o vice-governador Ricardo Ferraço.

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